Мужчины на улице. Фото: УНИАН

Для преодоления дефицита кадров в приоритетных отраслях экономики могут привлекаться иностранцы. Инициатива предусматривает введение ежегодного официального перечня дефицитных профессий и прозрачной онлайн-процедуры подтверждения квалификации для иностранцев и лиц без гражданства. В настоящее время документ находится на общественном обсуждении, а сам эксперимент планируется реализовать во время военного положения и в течение трех месяцев после его отмены.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на проект постановления Кабинета Министров "О реализации экспериментального проекта по совершенствованию и цифровизации процесса подтверждения соответствия квалификации иностранцев и лиц без гражданства, потребность в которых может быть удовлетворена за счет иммиграции", передают Новини.LIVE.

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Как будет формироваться перечень дефицитных профессий

Механизм определения кадровых пробелов на украинском рынке труда предусматривает четкую градацию и временные рамки. До 1 октября работодатели и их объединения подают данные о дефиците кадров, центральные органы власти предоставляют прогнозы спроса, а региональные центры занятости — аналитику местных рынков.

А до 31 декабря Государственный центр занятости (ГЦЗ) обрабатывает информацию и формирует официальный Перечень дефицитных профессий с требованиями к квалификации. Перечень будет публиковаться на веб-портале ГЦЗ.

Как иностранцы могут подать документы

Иностранцы, чья профессия соответствует утвержденному перечню, смогут подать заявку на вакансию.

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Чтобы устроиться на работу, иностранцу необходимо подать следующий пакет документов:

Документ, удостоверяющий личность. Документы об образовании по специальности. При необходимости — с процедурой нострификации в Украине. Доказательства профессионального опыта (трудовая книжка, справки от предыдущих работодателей и т. п.). Подтверждение будущего трудоустройства в Украине (трудовой договор, официальное предложение от компании). Заявление можно будет подать лично, по почте, по электронной почте, а также в цифровом формате — через портал или приложение "Дія" либо систему "Обрій".

Кто будет проверять иностранцев и сколько продлится процедура

Государственный центр занятости будет выступать в качестве главного проверяющего органа, однако к проверке будут привлечены и другие ведомства:

МОН — проверяет подлинность документов об образовании;

Минцифры — оценивает профессиональные компетенции ИТ-специалистов;

СБУ — проверяет отсутствие угроз национальной безопасности, суверенитету и общественному порядку.

Четкие сроки проверки:

3 рабочих дня — проверка полноты документов ГЦЗ;

5 рабочих дней — срок для заявителя на устранение выявленных недостатков;

20 календарных дней — непосредственное рассмотрение пакета документов;

10 календарных дней — выдача Минэкономики документа о поддержке заявления на разрешение на иммиграцию в случае успешного прохождения.

Когда иностранцу могут отказать

Подтверждение квалификации не предоставляется, если профессии нет в актуальном перечне, поданы недостоверные сведения, документы не соответствуют требованиям или отказ зафиксирован СБУ. После устранения недостатков заявление можно подать повторно.

Если же иностранец получил положительное решение Минэкономики о соответствии квалификации, это ещё не является автоматическим разрешением на иммиграцию. Это лишь один из ключевых обязательных этапов в общей юридической процедуре оформления права на постоянное проживание в Украине.

С чем ещё стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, что должны сделать предприниматели до 4 декабря, чтобы их штат продолжил работу. Такие лица должны позаботиться о безопасности своих сотрудников и обустроить укрытия. Те, кто не соблюдет требования, рискуют прекратить деятельность во время тревоги.

Также Новини.LIVE сообщали, могут ли уволить за нецензурные выражения в рабочем чате. Согласно статье 147 Кодекса законов о труде Украины за такое нарушение могут вынести выговор или даже уволить. Однако второй вариант возможен в случае повторного нарушения.