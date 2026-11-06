Люди с чемоданами. Фото: Pexels

Одна из стран начнет продавать свое гражданство в обмен на инвестиции. Об этом объявило правительство Аргентины. Прием документов на получение гражданства начнется уже в конце 2026 года. Таким образом, Аргентина станет первым государством Южноамериканского континента, которое вводит подобные механизмы привлечения иностранного капитала и погашения долгов.

Об этом сообщает правительственный портал Аргентины, передают Новини.LIVE.

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Как получить гражданство

Правительство предлагает инвесторам два способа получения аргентинского паспорта:

Прямой перевод 350 тысяч долларов США в Национальное казначейство Аргентины; Приобретение специально выпущенных в рамках этой программы облигаций на сумму 800 тысяч долларов США.

Привлеченные средства будут направлены на укрепление финансово-бюджетного положения страны и расширение её валютных резервов.

Гражданство получит и семья заявителя, но при одном условии

Главный заявитель имеет право включить в программу близких родственников при условии подтверждения родственных связей. Однако для того, чтобы семья получила гражданство, придется доплатить:

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за мужа или жену предусмотрен дополнительный взнос в казну, который составляет 100 тысяч долларов США;

за детей заявителя в возрасте до 25 лет предусмотрено 100 тысяч долларов США при условии, что они не состоят в браке и не имеют собственных детей;

за несовершеннолетних детей государство взимает 25 тысяч долларов США за каждого ребенка.

Почему гражданство получат не все

Аргентинские власти подчеркивают, что программа будет функционировать в соответствии со строгими международными стандартами в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

Перед предоставлением статуса гражданина каждый кандидат будет проходить многоуровневую проверку:

Проверка репутации. Подробное изучение анкеты заявителя, наличие судимостей и иммиграционного прошлого. Аудит имущества. Подробная проверка законности происхождения средств. Оценка юрисдикционных рисков. Проверка страны происхождения заявителя на соблюдение международных санкционных режимов.

С помощью "золотых паспортов" Буэнос-Айрес рассчитывает привлечь десятки миллиардов долларов инвестиций, которые будут направлены на погашение масштабных внешних долговых обязательств страны в ближайшие годы.

Какие привилегии дает аргентинский паспорт

Сам по себе паспорт дает право на свободное передвижение по безвизовому или упрощенному режиму въезда примерно в 170 стран мира, включая страны:

Европейского Союза;

Великобританию;

Японию;

Новую Зеландию.

Также документ позволяет оформлять долгосрочные туристические визы в США.

Гражданство Аргентины входит в топ-20 мирового паспортного рейтинга. Кроме того, законы страны разрешают иметь двойное гражданство, поэтому отказываться от украинского не придется. Владельцы этого документа могут свободно передвигаться и проживать в странах-участницах торгового блока МЕРКОСУР (Бразилия, Уругвай, Парагвай и другие).

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как получить польское гражданство в 2026 году. Обычно, чтобы получить польский паспорт, необходимо прожить на территории страны не менее 3 лет. Однако правительство Польши планирует значительно усложнить эту процедуру.

Также Новини.LIVE сообщали, что иностранцев могут привлекать на украинский рынок труда из-за дефицита кадров. В обмен на работу такие лица смогут временно легально проживать на территории Украины. Украинские работодатели будут формировать списки с нехваткой кадров до конца года и подавать их в Государственный центр занятости.