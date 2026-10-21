Вуличні музиканти у Празі. Фото: УНІАН

Чехія залишається однією з країн Європейського Союзу, яка має велику кількість українці після Німеччини та Польщі. Тільки за даними Євростату, наприкінці серпня там перебувало 398 360 громадян України. Проте чеський уряд готує низку обмежень для українців зі статусом чеського тимчасового захисту.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на спікера Палати представників Чеської Республіки, голову партії "Свобода та пряма демократія" (SPD) Томіо Окамура, передають Новини.LIVE.

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Що хочуть обмежити українцям у Чехії

Перед початком сесійного тижня 20 жовтня, Окамура зробив заяву, щодо скорочення виплат українцям. Він наголосив на тому, що надходження фінансової допомоги зменшиться вдвічі. Сьогодні на виплати виділено 8 мільярдів крон, а залишити хочуть — лише 4 мільярда. Спікер палати підкреслив, що його партія голосувала за повне скасування всіх виплат українцям. За його словами, виплати громадянам з України — найбільший тягар чеського бюджету. Однак коаліційні партнери ANO та "Автомобілісти" були такого рішення. Щоб задовольнити обидві сторони партій, уряд зупинився на тому, аби скоротити виплати в половину. Окамура назвав таке рішення "болісним коаліційним компромісом".

Не лише виплати: що ще хочуть змінити

На засіданні розглядались питання тимчасового захисту українців. Чеський парламент хоче посилити контроль щодо українців, які виїжджають за межі ЄС більше, ніж на 30 днів. Уряд пропонує таким громадянам скасовувати статус тимчасового захисту. За словами авторів таких поправок до закону, хочуть покласти край випадкам, де українці приїжджають за грошима в Чехію, а після просто їдуть.

Також Чехія планує об'єднати декілька реєстрів відомств в один, аби була можливість швидко перевірити законність перебування на території республіки того чи іншого іноземця. Таким чином в уряді очікують додаткові податкові надходження та страхові внески.

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Також з 2027 року хочуть запровадити, аби українські автомобілі регулярно проходили техогляд. У разі недотримання вимог, українські водії змушені будуть заплатити штраф від 10 000 до 30 000 чеських крон.

Яка ситуація з тимчасовим захистом у Чехії

Новини.LIVE раніше розповідали, що з 5 серпня у Чехії обмежили надання тимчасового захисту деяким українцям. Чоловіки призовного віку перед отриманням прихистку мають підтвердити виконання військового обов'язку перед Україною або бути знятими з військового обліку. Уряд країни був одним з ініціатором обмежень, які згодом поширились на інші країни ЄС та за її межі. Причина таких жорстких нововведень у республіці називають зміну демографії.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про роль українців у німецькій економіці. Німеччина у 2026 році посіла перше місце за кількістю українців. Недивлячись на загальні скорочення на ринку праці, серед громадян України попит на роботу лише зростає.

Також Новини.LIVE дізнавались, які країни ЄС можна розглянути для переїзду. Найпопулярнішими напрямками залишаються Німеччина, Польща, Чехія, Нідерланди та Канада. Однак варто дивитись на кожну окремо, враховуючи вартість житла, вимоги до мови та швидкість працевлаштування.