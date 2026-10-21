Уличные музыканты в Праге. Фото: УНИАН

Чехия остается одной из стран Европейского Союза, в которой проживает большое количество украинцев после Германии и Польши. Только по данным Евростата, в конце августа там находилось 398 360 граждан Украины. Однако чешское правительство готовит ряд ограничений для украинцев, имеющих статус временной защиты в Чехии.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на спикера Палаты представителей Чешской Республики, председателя партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) Томио Окамуру, передают Новини.LIVE.

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Что хотят ограничить украинцам в Чехии

Перед началом сессионной недели 20 октября Окамура сделал заявление о сокращении выплат украинцам. Он подчеркнул, что объем финансовой помощи сократится вдвое. Сегодня на выплаты выделено 8 миллиардов крон, а оставить хотят — лишь 4 миллиарда. Спикер палаты подчеркнул, что его партия голосовала за полную отмену всех выплат украинцам. По его словам, выплаты гражданам из Украины — самое большое бремя для чешского бюджета. Однако коалиционные партнеры ANO и "Автомобилисты" не поддержали такое решение. Чтобы удовлетворить обе стороны, правительство решило сократить выплаты вдвое. Окамура назвал такое решение "болезненным коалиционным компромиссом".

Не только выплаты: что еще хотят изменить

На заседании рассматривались вопросы временной защиты украинцев. Чешский парламент хочет усилить контроль над украинцами, выезжающими за пределы ЕС более чем на 30 дней. Правительство предлагает лишать таких граждан статуса временной защиты. По словам авторов этих поправок к закону, они хотят положить конец случаям, когда украинцы приезжают в Чехию за деньгами, а потом просто уезжают.

Также Чехия планирует объединить несколько реестров ведомств в один, чтобы была возможность быстро проверить законность пребывания на территории республики того или иного иностранца. Таким образом, в правительстве ожидают дополнительных налоговых поступлений и страховых взносов.

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Кроме того, с 2027 года планируется ввести обязательный регулярный техосмотр украинских автомобилей. В случае несоблюдения требований украинские водители будут вынуждены заплатить штраф от 10 000 до 30 000 чешских крон.

Какова ситуация с временной защитой в Чехии

Новини.LIVE ранее сообщали, что с 5 августа в Чехии ограничили предоставление временной защиты некоторым украинцам. Мужчины призывного возраста перед получением убежища должны подтвердить выполнение воинского долга перед Украиной или быть снятыми с воинского учета. Правительство страны было одним из инициаторов ограничений, которые впоследствии распространились на другие страны ЕС и за его пределы. Причиной таких жестких нововведений в республике называют демографические изменения.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о роли украинцев в немецкой экономике. В 2026 году Германия заняла первое место по количеству украинцев. Несмотря на общее сокращение рабочих мест на рынке труда, среди граждан Украины спрос на работу только растет.

Также Новини.LIVE выясняли, какие страны ЕС можно рассмотреть для переезда. Самыми популярными направлениями остаются Германия, Польша, Чехия, Нидерланды и Канада. Однако стоит рассматривать каждую из них отдельно, учитывая стоимость жилья, требования к языку и скорость трудоустройства.