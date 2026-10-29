Мужчина в ЦНАП. Фото: Новини.LIVE

Смена фамилии после вступления в брак или по личным причинам — это не только приятные хлопоты, но и четкие юридические обязательства. Закон предусматривает ограниченный срок для обновления основных документов, удостоверяющих личность, и задержка может обернуться отказами в отдельных ситуациях в самый ответственный момент. Однако не все документы подлежат срочной замене.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передают Новини.LIVE.

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Какие документы обязательно нужно заменить и в какие сроки

Документ, подтверждающий факт смены фамилии, имеет бессрочную юридическую силу. Его необходимо обязательно хранить в оригинале, ведь он является единственным юридическим подтверждением того, что все документы, выданные ранее на прежнюю фамилию, принадлежат именно вам.

После официальной регистрации смены фамилии гражданам необходимо в установленный законом срок обновить следующий перечень документов:

Паспорт гражданина Украины подлежит обязательной замене в течение 1 месяца со дня смены фамилии. Водительское удостоверение необходимо переоформить в течение 10 дней. Свидетельство о регистрации транспортного средства. Заграничный паспорт подлежит замене для дальнейшего беспрепятственного пересечения границы и оформления виз.

Также необходимо уведомить об изменении фамилии Государственную налоговую службу для внесения изменений в реестр налогоплательщиков, банковские учреждения, в которых открыты счета, и другие официальные органы. Сам номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН) остается неизменным. Обновляется только сама справка с новой фамилией.

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Какие документы менять не нужно

Смена фамилии не аннулирует большинство правоустанавливающих и образовательных документов.

Без процедуры замены остаются:

документы, подтверждающие право собственности на недвижимость;

договоры купли-продажи, дарения и т. п.;

свидетельства о праве на наследство;

документы об образовании;

свидетельство о рождении.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как обычный загранпаспорт стал причиной судебного иска. Инцидент произошел еще в августе 2023 года на пропускном пункте "Порубное". Мужчина хотел пересечь границу и, по требованию пограничника предъявить паспорт, украинец положил туда наличные.

Также Новини.LIVE сообщали, почему украинцы за границей ждут паспорты месяцами. Гражданам, получающим документы за пределами Украины, приходится ждать до 3 месяцев. Однако мужчины призывного возраста при получении должны предъявить действующий "Резерв+".