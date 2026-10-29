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Головна Економіка Змінили прізвище і не оновили паспорт: які можуть бути наслідки

Змінили прізвище і не оновили паспорт: які можуть бути наслідки

Ua ru
29 жовтня 2026 11:10
Які документи потрібно змінити після зміни прізвища в Україні: список Новини.LIVE
Чоловік у ЦНАПі. Фото: Новини.LIVE

Зміна прізвища після одруження чи з власних причин — це не лише приємні клопоти, а й чіткі юридичні зобов'язання. Закон дає обмежений час на оновлення основних посвідчень особи, і затримка може обернутися відмовами в окремих ситуаціях у найвідповідальніший момент. Однак не всі документи підлягають терміновій заміні.

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передають Новини.LIVE.

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Які документи обов'язково потрібно замінити та у які терміни

Документ, що підтверджує факт зміни прізвища, має безстрокову юридичну цінність. Його необхідно обов'язково зберігати в оригіналі, адже він є єдиним юридичним підтвердженням того, що всі документи, видані раніше на попереднє прізвище, належать саме вам.

Після офіційної реєстрації зміни прізвища громадянам необхідно у встановлений законом термін оновити такий перелік документів:

  1. Паспорт громадянина України  підлягає обов'язковій заміні протягом 1 місяця з дня зміни прізвища.
  2. Посвідчення водія необхідно переоформити протягом 10 днів.
  3. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
  4. Закордонний паспорт підлягає заміні для подальшого безперешкодного перетину кордону та оформлення віз.

Також треба повідомити про зміну прізвища Державну податкову службу для внесення змін до реєстру платників податків, банківські установи, де відкриті рахунки, та інші офіційні органи. Сам номер облікової картки платника податків (ІПН) залишається незмінним. Оновлюється лише сама довідка з новим прізвищем.

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Які документи змінювати не треба

Зміна прізвища не анулює більшості правовстановлюючих та освітніх документів.

Без процедури заміни залишаються:

  • документи, що підтверджують право власності на нерухомість;
  • договори купівлі-продажу, дарування тощо;
  • свідоцтва про право на спадщину;
  • документи про освіту;
  • свідоцтво про народження.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як звичайний закордонний паспорт став причиною судового позиву. Ситуація сталась ще у серпні 2023 року на пропускному пункті "Порубне". Чоловік хотів перетнути кордон і на вимогу прикордонника надати паспорт, українець поклав туди готівку.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому українці за кордоном чекають на паспорти місяцями. Громадяни, що отримують документи за межами України, мають чекати до 3 місяців. Однак чоловіки призовного віку при отриманні мають пред'явити дійсний "Резерв+".

банківські карти документи закордонний паспорт України прізвище паспорт
Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак

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