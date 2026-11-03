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Главная Экономика В паспорте нет штампа: как украинцам подтвердить пересечение границы

В паспорте нет штампа: как украинцам подтвердить пересечение границы

Ua ru
3 ноября 2026 08:10
Справка о пересечении границы: как получить документ с мокрой печатью Новини.LIVE
Заграничный паспорт. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, впервые получающие временную защиту в странах ЕС, могут столкнуться с проблемой. Некоторые администрации могут требовать мокрую печать от украинских пограничников. Поэтому граждане Украины, законно пересекшие границу, имеют право получить официальное письменное подтверждение этого факта. Для этого необходимо подать соответствующий письменный запрос в администрацию Государственной пограничной службы Украины.

Как правильно оформить обращение, куда его направлять и на какие юридические детали стоит обратить внимание — выясняли Новини.LIVE.

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Как подать заявление

Подать заявление можно несколькими способами:

  1. По почте: отправить письмо по адресу: 01001, г. Киев, ул. Владимирская, 26, Администрация Государственной пограничной службы Украины;
  2. По электронной почте: отправить отсканированный запрос с подписью на gcosi-dpsu@dpsu.gov.ua;
  3. Лично: подать обращение через приемную для граждан.

По общему правилу в соответствии со статьей 20 Закона Украины «Об обращениях граждан» рассмотрение заявления осуществляется в срок до одного месяца со дня его поступления.

Что должно содержать заявление в ГПСУ

Как отмечают юристы, чтобы запрос рассмотрели без задержек, в тексте заявления необходимо обязательно указать следующие персональные данные:

Читайте также:
  • ФИО (полное), дату рождения и гражданство;
  • паспортные данные (номер, серия, орган, выдавший документ);
  • место жительства или текущего пребывания;
  • ориентировочную дату выезда, название пункта пропуска и направление пересечения;
  • обратный почтовый адрес для получения ответа в бумажном виде.

К заявлению обязательно нужно приложить копию паспорта.

Как получить мокрую печать

Если для представления в иностранные органы или другие учреждения вам требуется именно бумажный документ с подписью и оттиском печати, подавать заявление рекомендуется почтовым отправлением.

В тексте обращения следует четко сформулировать требование:

"Прошу предоставить ответ в бумажной форме, оформленный как официальный документ, с собственноручной подписью уполномоченного должностного лица и оттиском печати органа (при наличии), и направить его почтовым отправлением по указанному адресу".

При этом ГНСУ предоставляет ответы в бумажном виде, однако проставление именно оттиска печати зависит от внутренних инструкций по делопроизводству и не гарантируется в 100% случаев.

Что содержит документ

ГПСУ по умолчанию подтверждает прежде всего сам факт пересечения границы — дату, время и пункт пропуска. Если же заявителю необходим документ, подтверждающий именно законные основания выезда, об этом следует отдельно указать в обращении.

Стоит попросить предоставить сведения о документах и льготных или правовых основаниях, на основании которых украинец смог выехать за границу. Шаблон и образец заявления можно скачать на официальном сайте ГПСУ в разделе "Обращения граждан".

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, придется ли украинцам платить за пересечение границы. В конце 2026 года ЕС планировал запустить визовую систему ETIAS, благодаря которой граждане третьих стран должны были бы платить 20 евро за въезд в Шенгенскую зону. Однако запуск отложили на неопределенный срок.

Также Новини.LIVE сообщали, как подтвердить финансовое положение на границе с Польшей. Для поездки на 4 дня необходимо иметь не менее 300 злотых наличными. Однако наличные средства — не единственный способ подтверждения.

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Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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