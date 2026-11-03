Закордонний паспорт. Фото: Новини.LIVE

Українці, які вперше отримують тимчасовий захист в країнах ЄС можуть стикнутись із проблемою. Окремі адміністрації можуть вимагати мокру печатку зі сторони українських прикордонників. Тож громадяни України, які законно перетнули кордон, мають право отримати офіційне письмове підтвердження цього факту. Для цього необхідно подати відповідний письмовий запит до адміністрації Державної прикордонної служби України.

Як правильно оформити звернення, куди його надсилати та на які юридичні деталі варто звернути увагу — дізнавались Новини.LIVE.

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Як подати заяву

Подати заяву можна кількома шляхами:

Поштою: надіслати лист на адресу: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 26, Адміністрація Державної прикордонної служби України; Електронною поштою: надіслати сканований запит із підписом на gcosi-dpsu@dpsu.gov.ua; Особисто: подати звернення через приймальню громадян.

За загальним правилом відповідно до статті 20 Закону України "Про звернення громадян", розгляд заяви здійснюється у термін до одного місяця з дня її надходження.

Що має містити заява до ДПСУ

Як зазначають юристи, щоб запит розглянули без затримок, у тексті заяви необхідно обов'язково вказати такі персональні дані:

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ПІБ (повністю), дату народження та громадянство;

паспортні дані (номер, серія, орган, що видав);

місце проживання або поточного перебування;

орієнтовну дату виїзду, назву пункту пропуску та напрямок перетину;

зворотну поштову адресу для отримання паперової відповіді.

До заяви обов'язково треба додати копію паспорта.

Як отримати мокру печатку

Якщо для надання до іноземних органів чи інших установ вам потрібен саме паперовий документ із підписом та відбитком печатки, подавати заяву рекомендовано поштовим відправленням.

У тексті звернення слід чітко сформулювати вимогу:

"Прошу надати відповідь у паперовій формі, оформлену як офіційний документ, із власноручним підписом уповноваженої посадової особи та відбитком печатки органу (за наявності), і надіслати її поштовим відправленням на зазначену адресу".

При цьому ДПСУ надає паперові відповіді, проте проставлення саме відбитка печатки залежить від внутрішніх інструкцій діловодства та не є гарантованим у 100% випадків.

Що містить документ

ДПСУ за замовчуванням підтверджує насамперед сам факт перетину кордону — дату, час та пункт пропуску. Якщо ж заявнику необхідний документ, який підтверджує саме законні підстави виїзду, про це слід окремо зазначити у зверненні.

Варто попросити надати відомості про документи та пільгові чи правові підстави, на підставі яких українець зміг виїхати за кордон. Шаблон та зразок заяви можна завантажити на офіційному вебсайті ДПСУ в розділі "Звернення громадян".

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чи доведеться українцям платити за перетин кордону. Наприкінці 2026 року ЄС планував запустити візову систему ETIAS, завдяки якій громадяни третіх країн мали сплачувати 20 євро для в'їзду в Шенгенську зону. Однак запуск відтермінували на невідомий строк.

Також Новини.LIVE повідомляли, як підтвердити фінансовий стан на кордоні на кордоні з Польщею. Для поїздки на 4 дні треба мати щонайменше 300 злотих готівка. Однак фізичний варіант коштів — не єдиний спосіб підтвердження.