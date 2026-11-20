Проверка на таможне. Фото: УНИАН

При пересечении границы с наличными возможны задержки или проблемы. Для успешного выезда из Украины в декабре 2026 года необходимо ознакомиться с действующими правилами, иначе существует высокий риск вернуться домой. Закон обязывает украинцев декларировать валютные ценности, если их сумма превышает установленный лимит. Мы разобрались, к чему следует готовиться гражданам в ближайшее время.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Государственной таможенной службы.

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Какую сумму можно вывезти за границу

Украинцам, желающим пересечь границу с крупной суммой наличных, придется задекларировать эти средства. Процедура включает прохождение таможенного контроля, заполнение специального бланка о трансграничном перемещении валюты и предоставление документов, подтверждающих происхождение денег.

"Письменное декларирование осуществляется, если вы перевозите валюту Украины, иностранную валюту и банковские металлы на сумму, равную или превышающую эквивалент 10 000 евро", — уточнили в ГТС.

Стоит отметить, что документы, подтверждающие происхождение средств, требуются только на сумму, превышающую лимит. Например, если человек вывозит 15 000 долларов, то должен предоставить квитанции, справки или выписки только на 5 000 долларов, поскольку остаток не подлежит декларированию по закону.

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При наличии различных валют в виде наличных предусмотрен расчет лимита в 10 000 евро по официальному курсу Национального банка на день пересечения границы. В общую сумму включают не только купюры, находящиеся в собственности предъявителя, но и монеты, ценные бумаги и банковские металлы.

Что грозит за уклонение от декларирования

Отказ путешественника задекларировать деньги повлечет за собой наложение ограничения на пересечение государственной границы с суммой, превышающей 10 000 евро. Но этого могут избежать люди, выезжающие в сопровождении родственников или друзей. Ведь лимит действует для каждого физического лица отдельно.

Попытка скрыть наличие большого объема денег и избежать декларирования наказывается финансовой ответственностью. Согласно статье 471 Таможенного кодекса, нарушителю грозит штраф в размере 20% от суммы превышения.

С другой стороны, ограничений на максимальный объем валютных ценностей, которые физическое лицо может вывозить за пределы Украины, законодательством не установлено. Указанные требования не распространяются на личные средства, размещенные на банковских счетах, поэтому лучше хранить крупные суммы на картах.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько украинцы должны заплатить за срочный заграничный паспорт. Если нужно оформить документ в течение семи дней, придется заплатить 1787 грн вместо стандартной суммы 1147 грн. Это стоимость административной услуги и бланка.

Также Новини.LIVE рассказывали, какое имущество украинцы должны декларировать на границе. Выбрав "красный коридор", граждане подтверждают наличие в багаже большого количества наличных денег, культурных ценностей, банковских металлов, товаров на сумму 500 евро и более.