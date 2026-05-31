Курс евро в июне 2026 года: что будет с валютой в первый месяц лета

Пункт обмена валюты в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Май оказался выгодным месяцем для обмена национальной валюты на купюры евро. В течение месяца наблюдалась умеренная нисходящая тенденция. Не помешает узнать, задержится ли стабильность на рынке в ближайшее время.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом евро в июне

В течение последнего месяца весны 2026 года официальный курс гривны к евро колебался в диапазоне 51,26-51,72 грн. Удешевление объясняется соотношением в главной валютной паре — показатель опустился до 1,16 долл./евро. Иными словами, доллар укрепил свои позиции на глобальном рынке.

"Считается, что в США более оживленная экономика, более активные действия, и даже то, что решение президента Дональда Трампа о пошлинах было неудачным (их отменил Верховный суд), существенно не повлияло на прочность доллара. Соотношение в паре с евро постоянно колеблется, там нет фиксированного уровня", — отметил экономист.

Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

По его словам, в Украине именно доллар является первой иностранной валютой, а курс евро рассчитывают как производную. Поэтому в июне необходимо учитывать ситуацию с американской валютой, дабы браться за другие прогнозы. Однако существенных сдвигов на рынке не предвидят, а динамика официального курса останется стабильной.

Какие купюры евро действительны в Украине

Ранее мы рассказывали, что по состоянию на 2026 год в Украине статус платежного средства имеют купюры евро первой и второй серии. Европейский центральный банк печатал и выпускал:

5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро — в первой серии;

5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро — во второй серии.

Все банкноты являются полностью платежеспособными и всегда будут сохранять свою стоимость. Конечно, если речь не идет о фальсификате или значительной изношенности. В то же время из-за отказа ЕЦБ включить номинал 500 евро во вторую серию, эти деньги иногда трудно обменять или использовать в расчетной операции.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Национальный банк Украины планирует полностью вывести из обращения некоторые купюры гривны. Речь идет о номиналах 20, 50, 100, 200 и 500 грн образца 2003-2006 годов. По состоянию на июнь 2026 года они остаются полностью платежеспособными.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в украинцев могут конфисковать купюры доллара и евро при обмене. Кассиры финансовых учреждений отправляют наличные на бесплатное исследование в НБУ, если имеют сомнения относительно подлинности банкнот. Конечно, весь процесс происходит только с согласия владельца валюты.