Курс євро в червні 2026 року: що буде з валютою в перший місяць літа

Пункт обміну валюти в Києві. Фото: Новини.LIVE

Травень виявився вигідним місяцем для обміну національної валюти на купюри євро. Протягом місяця спостерігалася помірна низхідна тенденція. Не завадить дізнатися, чи затримається стабільність на ринку найближчим часом.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом євро в червні

Протягом останнього місяця весни 2026 року офіційний курс гривні до євро коливався в діапазоні 51,26-51,72 грн. Здешевлення пояснюється співвідношенням у головній валютній парі — показник опустився до 1,16 дол./євро. Іншими словами, долар зміцнив свої позиції на глобальному ринку.

"Вважається, що в США більш жвава економіка, активніші дії, і навіть те, що рішення президента Дональда Трампа про мита було невдалим (їх відмінив Верховний суд), це суттєво не вплинуло на міцність долара. Співвідношення у парі з євро постійно коливається, там немає фіксованого рівня", — зазначив економіст.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

За його словами, в Україні саме долар є першою іноземною валютою, а курс євро розраховують як похідну. Тому в червні необхідно зважати на ситуацію з американською валютою, аби братися за інші прогнози. Однак суттєвих зрушень на ринку не передбачають, а динаміка офіційного курсу залишиться стабільною.

Читайте також:

Які купюри євро дійсні в Україні

Раніше ми розповідали, що станом на 2026 рік в Україні статус платіжного засобу мають купюри євро першої та другої серії. Європейський центральний банк друкував та випускав:

5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро — в першій серії;

5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро — у другій серії.

Всі банкноти є повністю платоспроможними і завжди зберігатимуть свою вартість. Звісно, якщо мова не йде про фальсифікат або значну зношеність. Водночас через відмову ЄЦБ включити номінал 500 євро до другої серії, ці гроші інколи важко обміняти чи використати в розрахунковій операції.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Національний банк України планує повністю вивести з обігу деякі купюри гривні. Йдеться про номінали 20, 50, 100, 200 та 500 грн зразка 2003-2006 років. Станом на червень 2026 року вони залишаються повністю платоспроможними.

Також Новини.LIVE розповідали, що в українців можуть конфіскувати купюри долара та євро під час обміну. Касири фінансових установ відправляють готівку на безплатне дослідження в НБУ, якщо мають сумніви стосовно справжності банкнот. Звісно, весь процес відбувається лише за згодою власника валюти.