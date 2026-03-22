Главная Экономика Евро в Украине может подорожать в конце марта: что будет с курсом валют

Евро в Украине может подорожать в конце марта: что будет с курсом валют

Дата публикации 22 марта 2026 08:10
Женщина заходит в пункт обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

Украинцы тщательно следят за ситуацией на рынке, чтобы выгодно обменивать купюры евро или доллара. В конце марта 2026 года может вернуться восходящий тренд ввиду небольшого укрепления европейской валюты в главной паре. Возникает вопрос, к каким курсовым показателям готовиться украинцам в ближайшее время.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом евро в Украине

Больше недели соотношение в главной валютной паре находилось в диапазоне 1,14-1,15 долл./евро, что провоцировало восходящую динамику для официального курса доллара и нисходящую — для официального курса евро. Однако с 19 марта показатель вышел на 1,16 долл./евро: укрепление одной из валют привело к изменениям на украинском рынке.

"Если не брать во внимание войну на Ближнем Востоке, то, как минимум, из-за роста цен на топливо во всем мире доверие к доллару снижается, а соотношение в главной паре корректируется. На прошлой неделе евро дешевело, а на следующей может снова поймать восходящую динамику", — отметил экономист.

Динамика официального курса гривны к евро в Украине. Фото: скриншот

На понедельник, 23 марта, Национальный банк рассчитал официальный курс 50,67 грн/евро (+17 копеек). Это результат ослабления американской валюты. Если тенденция задержится на следующей неделе, то евро может выйти на уровень 51 грн.

Сколько валюты можно вывезти за границу

Ранее мы рассказывали, что в Украине существует установленный лимит на транспортировку валютных ценностей за границу. Гражданам разрешается вывозить за пределы страны не более 10 000 евро в эквиваленте без письменного декларирования. Это максимальная сумма на одно физическое лицо.

То есть если в кошельке больше 10 000 евро (валюта может быть любой, произойдет перерасчет по актуальному курсу НБУ), владельцу придется задекларировать наличные и предоставить документальные подтверждения источников происхождения средств. Например, выписку из банка, квитанцию о снятии, справку о зарплате и т.д.

В случае уклонения от этой обязанности грозит штраф в соответствии со статьей 471 Таможенного кодекса. Размер финансовой санкции составляет 20% от суммы превышения лимита. Однако ограничения можно обойти, если путешествовать парой или с несколькими членами семьи.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые украинцы могут остаться без валюты после посещения обменника. Иностранные купюры могут изымать и отправлять на исследование в НБУ, если есть сомнения относительно подлинности банкнот.

Также мы писали, какой номинал гривны стал минимальным в 2026 году. НБУ изъял из обращения купюры 1, 2, 5 и 10 грн образца 2003-2007 годов. Их стало невозможно использовать в расчетных операциях.

Частые вопросы

Какие купюры евро лучше покупать в Украине?

Если вы покупаете европейскую валюту для сбережений, номинал и дизайн неважны. Однако для накопления инвестиционного актива лучше выбирать купюры с нетипичным серийным номером. Например, когда цифры повторяются или комбинации не хаотичны. Коллекционеры готовы заплатить за банкноты с красивыми номерами больше, чем предусматривает актуальный курс валюты.

Действительны ли евро 2002 года в Украине?

Европейский центральный банк выпустил первые купюры евро в далеком 2002 году. Наличность имеет устаревший дизайн и несовременные защитные элементы, однако не утратила статус платежного средства. Все номиналы евро 2002 года считаются действительными в Украине. Более того, они останутся платежеспособными даже после выпуска в обращение третьей серии евро с новым дизайном.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей

Елизавета Супивская
