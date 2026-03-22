Євро в Україні може подорожчати наприкінці березня: що буде з курсом валют

Жінка заходить в пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Українці ретельно стежать за ситуацією на ринку, аби вигідно обмінювати купюри євро чи долара. Наприкінці березня 2026 року може повернутися висхідний тренд з огляду на невелике зміцнення європейської валюти в головній парі. Виникає питання, до яких курсових показників готуватися українцям найближчим часом.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом євро в Україні

Більше тижня співвідношення у головній валютній парі перебувало в діапазоні 1,14-1,15 дол./євро, що провокувало висхідну динаміку для офіційного курсу долара і низхідну — для офіційного курсу євро. Однак із 19 березня показник вийшов на 1,16 дол./євро: укріплення однієї з валют призвело до змін на українському ринку.

"Якщо не брати до уваги війну на Близькому Сході, то, як мінімум, через зростання цін на пальне у всьому світі довіра до долара знижується, а співвідношення у головній парі коригується. Минулого тижня євро дешевшало, а наступного може знову спіймати висхідну динаміку", — зазначив економіст.

Динаміка офіційного курсу гривні до євро в Україні. Фото: скриншот

На понеділок, 23 березня, Національний банк розрахував офіційний курс 50,67 грн/євро (+17 копійок). Це результат ослаблення американської валюти. Якщо тенденція затримається наступного тижня, то євро може вийти на рівень 51 грн.

Скільки валюти можна вивезти за кордон

Раніше ми розповідали, що в Україні існує встановлений ліміт на транспортування валютних цінностей за кордон. Громадянам дозволяється вивозити за межі країни не більше 10 000 євро в еквіваленті без письмового декларування. Це максимальна сума на одну фізичну особу.

Тобто якщо в гаманці більше 10 000 євро (валюта може бути будь-якою, відбудеться перерахунок за актуальним курсом НБУ), власнику доведеться задекларувати готівку і надати документальні підтвердження джерел походження коштів. Наприклад, виписку з банку, квитанцію про зняття, довідку про зарплату тощо.

В разі ухилення від цього обов’язку загрожує штраф відповідно до статті 471 Митного кодексу. Розмір фінансової санкції становить 20% від суми перевищення ліміту. Однак обмеження можна обійти, якщо подорожувати парою або з кількома членами родини.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі українці можуть залишитися без валюти після відвідування обмінника. Іноземні купюри можуть вилучати і відправляти на дослідження в НБУ, якщо є сумніви стосовно справжності банкнот.

Також ми писали, який номінал гривні став мінімальним у 2026 році. НБУ вилучив з обігу купюри 1, 2, 5 та 10 грн зразка 2003-2007 років. Їх стало неможливо використовувати в розрахункових операціях.

Часті запитання

Які купюри євро краще купувати в Україні?

Якщо ви купуєте європейську валюту для заощаджень, номінал і дизайн неважливі. Однак для накопичення інвестиційного активу краще обирати купюри з нетиповим серійним номером. Наприклад, коли цифри повторюються або комбінації не хаотичні. Колекціонери готові заплатити за банкноти з красивими номерами більше, ніж передбачає актуальний валют.

Чи дійсні євро 2002 року в Україні?

Європейський центральний банк випустив перші купюри євро в далекому 2002 році. Готівка має застарілий дизайн і несучасні захисні елементи, однак не втратила статус платіжного засобу. Всі номінали євро 2002 року вважаються дійсними в Україні. Більше того, вони залишаться платоспроможними навіть після випуску в обіг третьої серії євро з новим дизайном.