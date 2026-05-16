Курс доллара стремится к новым рекордам: чего ждать украинцам в ближайшее время

Вывеска пункта обмена валюты.

Украинцам придется больше платить за купюры доллара на следующей неделе, в период 18-24 мая 2026 года. На валютном рынке наблюдается восходящий тренд, спровоцированный ослаблением евро в главной паре. Не помешает узнать, к чему готовиться в ближайшее время.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом доллара в Украине

На понедельник, 18 мая, Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к доллару на уровне 44,07 грн/долл. В течение текущей недели, 11-17 мая 2026 года, на валютном рынке фиксировали восходящий тренд, однако колебания были незначительными.

Причина резкого скачка связана с соотношением в главной паре — американская валюта усилилась до 1,16 долл./евро вместо предыдущего показателя 1,18 долл./евро.

"Есть очень много факторов, которые влияют на курсы гривны к доллару и евро. Наш Национальный банк имеет ориентир 45 грн/долл. на конец 2026 года, поэтому может временно отпустить курс и не препятствовать девальвации национальной валюты", — отметил Плотников.

По его мнению, доллар продолжит двигаться умеренными темпами в сторону подорожания на следующей неделе, если произойдет усиление валюты до 1,15 долл./евро. Возможны колебания в пределах 10-15 копеек, а существенных сдвигов на рынке не предвидится.

Украинцам отказывают в обмене валюты

Ранее мы рассказывали, что украинцы сталкиваются с проблемами при обмене купюр доллара. Кассиры могут не принять банкноты с признаками незначительного износа, хотя это считается нарушением законодательных норм.

Такая ситуация произошла с мужчиной, который пытался обменять 500 долларов, но получил отказ. Кассир согласился купить американскую валюту по менее выгодному курсу, учитывая незначительные потертости купюр. Клиент забрал наличные и обещал оставить жалобу на горячей линии Национального банка.

Только после этого работник финучреждения осуществил обмен долларов по установленному наличному курсу. Украинцам советуют сообщать о случаях нарушений в полицию или непосредственно НБУ. Регулятор инициирует проверку пункта обмена и применит меры воздействия, среди которых — штрафы и аннулирование лицензии на деятельность.

