Курс долара прямує до нових рекордів: чого чекати українцям найближчим часом

Вивіска пункту обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Українцям доведеться більше платити за купюри долара наступного тижня, у період 18-24 травня 2026 року. На валютному ринку спостерігається висхідний тренд, спровокований ослабленням євро у головній парі. Не завадить дізнатися, до чого готуватися найближчим часом.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом долара в Україні

На понеділок, 18 травня, Національний банк розрахував офіційний курс гривні до долара на рівні 44,07 грн/дол. Протягом поточного тижня, 11-17 травня 2026 року, на валютному ринку фіксували висхідний тренд, однак коливання були незначними.

Причина різкого стрибка пов’язана зі співвідношенням у головній парі — американська валюта посилилася до 1,16 дол./євро замість попереднього показника 1,18 дол./євро.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот

"Є дуже багато чинників, які впливають на курси гривні до долара та євро. Наш Національний банк має орієнтир 45 грн/дол. на кінець 2026 року, тому може тимчасово відпустити курс і не перешкоджати девальвації національної валюти", — зазначив Плотніков.

На його думку, долар продовжить рухатися помірними темпами у бік дорожчання наступного тижня, якщо відбудеться посилення валюти до 1,15 дол./євро. Можливі коливання у межах 10-15 копійок, а суттєвих зрушень на ринку не передбачається.

Українцям відмовляють в обміні валюти

Раніше ми розповідали, що українці стикаються з проблемами під час обміну купюр долара. Касири можуть не прийняти банкноти з ознаками незначного зношення, хоча це вважається порушенням законодавчих норм.

Така ситуація сталася з чоловіком, який намагався обміняти 500 доларів, але отримав відмову. Касир погодився купити американську валюту по менш вигідному курсу з огляду на незначні потертості купюр. Клієнт забрав готівку та обіцяв залишити скаргу на гарячій лінії Національного банку.

Лише після цього працівник фінустанови здійснив обмін доларів за встановленим готівковим курсом. Українцям радять повідомляти про випадки порушень у поліцію чи безпосередньо НБУ. Регулятор ініціює перевірку пункту обміну та застосує заходи впливу, серед яких — штрафи та анулювання ліцензії на діяльність.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які суми готівки потрібно декларувати в різних країнах. Варто заздалегідь дізнатися про встановлені ліміти на перевезення валютних цінностей через кордон. На території Європейського Союзу діє ліміт 10 000 євро в еквіваленті.

Також Новини.LIVE розповідали, які купюри долара українці можуть вигідно продати. Колекціонери полюють за банкнотами з рідкісними і красивими серійними номерами. Йдеться про комбінації з повторюваними цифрами, симетрією, багатьма нулями тощо.