Курс доллара в Украине резко сместил позиции: к чему готовиться людям

Пункт обмена валюты в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Украинцы регулярно совершают финансовые операции, в частности обменивают гривны на доллары и наоборот. Чтобы выгодно покупать или продавать валюту, необходимо следить за тенденциями на рынке. Официальный курс гривны к доллару во второй половине апреля 2026 года может удивить наших граждан.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом доллара в Украине

На понедельник, 20 апреля, Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к доллару на уровне 43,89 грн/долл. Показатель почти достиг апрельского максимума 43,91 грн/долл. и, скорее всего, в течение следующей недели будет подниматься выше.

Причина — непонятный исход войны на Ближнем Востоке, проблемы с поставками топлива, шаткая ситуация с финансированием государственного бюджета и т.д. Мартовское затишье перешло в динамичные колебания, однако вместо нисходящего тренда валютный рынок поймал восходящий.

Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"Не понятно, остановится ли война с Ираном, откроется ли Ормузский пролив, что будет с поставками топлива в Европу, решится ли вопрос с трубопроводом "Дружба" для Словакии и Венгрии. Есть много факторов, влияющих на курсы валют в Украине", — уточнил Плотников.

Читайте также:

По его словам, украинцам остается только наблюдать. В ближайшее время стоит готовиться к динамике в пределах 43,60-44,00 грн/долл. Пересечет ли курс психологический уровень, зависит от соотношения в главной валютной паре.

Выгодный период для покупки долларов

Ранее мы рассказывали, что украинцы могут отслеживать тенденции на наличном рынке и находить систематичность в спадах/взлетах курсовых показателей. Мы промониторили стоимость доллара в обменных пунктах в течение марта и узнали, в какие дни недели курс чаще снижался. Удалось выявить такие закономерности:

в пятницу часто бывает спад, поскольку закрываются позиции на межбанке;

во вторник и среду происходит активная торговля валютой, поэтому показатели умеренно растут;

со среды на четверг нередко фиксируется укрепление гривны;

выходные обычно стабильные.

Иными словами, если украинцы хотят выгодно приобрести купюры американской валюты, стоит ориентироваться на четверг или пятницу. Эти дни недели считаются наиболее удачными для совершения обменных операций из-за систематического проседания наличного курса.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, как украинцам отличить валютный фальсификат без использования специального оборудования. Существуют признаки, доступные невооруженным глазом. Например, отсутствие синей защитной ленты, водяных знаков и микропечати.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие купюры евро пользуются минимальным спросом в Европейском Союзе. Очень редко там используют банкноты номиналом 500 евро. Их прекратили печатать еще в 2019 году из-за большого количества подделок на рынке.