КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес

Головна Економіка Долар грає на нервах українців: що буде з курсом найближчим часом

Дата публікації: 18 квітня 2026 11:35
Курс долара в Україні різко змістив позиції: до чого готуватися людям
Пункт обміну валюти в Києві. Фото: Новини.LIVE

Українці регулярно здійснюють фінансові операції, зокрема обмінюють гривні на долари і навпаки. Щоб вигідно купувати або продавати валюту, необхідно слідкувати за тенденціями на ринку. Офіційний курс гривні до долара в другій половині квітня 2026 року може здивувати наших громадян.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом долара в Україні

На понеділок, 20 квітня, Національний банк розрахував офіційний курс гривні до долара на рівні 43,89 грн/дол. Показник майже досяг квітневого максимуму 43,91 грн/дол. і, швидше за все, протягом наступного тижня буде підніматися вище.

Причина — незрозумілий результат війни на Близькому Сході, проблеми з постачанням пального, хистка ситуація з фінансуванням державного бюджету тощо. Березневе затишшя перейшло в динамічні коливання, однак замість низхідного тренду валютний ринок спіймав висхідний.

Долар грає на нервах українців: що буде з курсом найближчим часом - фото 1
Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Не зрозуміло, чи зупиниться війна з Іраном, чи відкриється Ормузька протока, що буде з постачанням палива до Європи, чи вирішиться питання з трубопроводом "Дружба" для Словаччини та Угорщини. Є багато чинників, які впливають на курси валют в Україні", — уточнив Плотніков.

За його словами, українцям залишається тільки спостерігати. Найближчим часом варто готуватися до динаміки в межах 43,60-44,00 грн/дол. Чи перетне курс психологічний рівень, залежить від співвідношення у головній валютній парі.

Вигідний період для купівлі доларів

Раніше ми розповідали, що українці можуть відстежувати тенденції на готівковому ринку та знаходити систематичність у спадах/злетах курсових показників. Ми промоніторили вартість долара в обмінних пунктах протягом березня і дізналися, в які дні тижня курс частіше знижувався. Вдалося виявити такі закономірності:

  • у п’ятницю часто буває спад, оскільки закриваються позиції на міжбанку;
  • у вівторок і середу відбувається активна торгівля валютою, тому показники помірно зростають;
  • з середи на четвер нерідко фіксується зміцнення гривні;
  • вихідні зазвичай стабільні.

Іншими словами, якщо українці хочуть вигідно придбати купюри американської валюти, варто орієнтуватися на четвер або п’ятницю. Ці дні тижня вважаються найбільш вдалими для здійснення обмінних операцій через систематичне просідання готівкового курсу.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, як українцям відрізнити валютний фальсифікат без використання спеціального обладнання. Існують ознаки, доступні неозброєним оком. Наприклад, відсутність синьої захисної стрічки, водяних знаків і мікродруку.

Також Новини.LIVE розповідали, які купюри євро мають мінімальний попит у Європейському Союзі. Дуже рідко там використовують банкноти номіналом 500 євро. Їх припинили друкувати ще у 2019 році через велику кількість підробок на ринку.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
