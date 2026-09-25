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Главная Дом и огород Восемь лучших дней октября для посадки чеснока, деревьев и цветов

Восемь лучших дней октября для посадки чеснока, деревьев и цветов

Ua ru
25 сентября 2026 07:32
Лунный посевной календарь на октябрь 2026: когда сажать чеснок, лук, деревья и цветы
Девушка работает в огороде в октябре. Фото: RHS / Chris Payne

Октябрь — это не только завершение огородного сезона, но и возможность позаботиться о здоровье сада, огорода и будущего урожая. В это время высаживают озимый чеснок, лук, морковь, свеклу, молодые деревья и весенние цветы. Важно правильно выбрать день для работ. Многие огородники ориентируются не только на погоду, но и обращаются к лунному календарю.

Новини.LIVE рассказывает, когда приступать к посадкам, а когда лучше заняться другими делами согласно лунному календарю на октябрь 2026 года.

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Фазы Луны в октябре 2026: когда будет полнолуние и новолуние

  • Убывающая Луна — с 1 по 9 октября;
  • Новолуние — 10 октября;
  • Растущая Луна — с 11 по 25 октября;
  • Полнолуние — 26 октября;
  • Убывающая Луна — с 27 по 31 октября;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

Лучшие дни для работы в саду и на огороде в октябре 2026 года

По лунному календарю самыми благоприятными днями октября станут: 2, 3, 11, 12, 21, 22, 27, 31 число.

Именно эти восемь дат астрологи называют лучшими для основных осенних посадок. Также среди важных дел:

  • убрать остатки овощных культур с грядок;
  • собрать опавшие листья и поврежденные плоды;
  • удалить сухие и больные ветки;
  • очистить приствольные круги;
  • при необходимости провести санитарные мероприятия против вредителей и болезней;
  • замульчировать молодые деревья и кусты;
  • подготовить укрытие для теплолюбивых растений;
  • очистить, вымыть и продезинфицировать садовый инвентарь.

Когда сажать озимый чеснок и лук

Для этих культур наиболее благоприятное время для посадки — убывающая Луна. Поэтому особенно удачными будут: 2, 3, 27 и 31 октября. В этот же период высаживают морковь и свеклу.

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Когда сажать деревья и кустарники

Выбирайте для посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников, зелени и других растений время, когда Луна растет. Наиболее благоприятными датами в этот период считаются: 11, 12, 21 и 22 октября.

Осенняя посадка саженцев имеет ещё одно важное условие: растению нужно время на укоренение. Поэтому ориентируйтесь не только на календарь, но и на прогноз погоды и особенности культуры.

Когда сажать тюльпаны, нарциссы и крокусы

Для тюльпанов, нарциссов и крокусов по лунному календарю можно выбрать: 1, 2, 6, 7, 27, 28 октября. Луковицы высаживают в прохладную почву. Их задача осенью — успеть сформировать корни, но не вступить в активный рост до зимы.

Когда нельзя работать в саду и на огороде в октябре

Дни, когда нельзя сажать, пересаживать, обрезать, обрабатывать деревья и кусты: 10 и 26 октября.

Также неблагоприятными будут: 19, 20, 23, 24, 25 октября. В эти дни вы можете убрать сухую листву и растительные остатки, подготовить грядки, привести в порядок садовый инвентарь или запастись мульчей.

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лунный календарь работа на огороде посадка растений
Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой

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