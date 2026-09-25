Лунный посевной календарь на октябрь 2026: когда сажать чеснок, лук, деревья и цветы

Восемь лучших дней октября для посадки чеснока, деревьев и цветов
Октябрь — это не только завершение огородного сезона, но и возможность позаботиться о здоровье сада, огорода и будущего урожая. В это время высаживают озимый чеснок, лук, морковь, свеклу, молодые деревья и весенние цветы. Важно правильно выбрать день для работ. Многие огородники ориентируются не только на погоду, но и обращаются к лунному календарю.
Новини.LIVE рассказывает, когда приступать к посадкам, а когда лучше заняться другими делами согласно лунному календарю на октябрь 2026 года.
Фазы Луны в октябре 2026: когда будет полнолуние и новолуние
- Убывающая Луна — с 1 по 9 октября;
- Новолуние — 10 октября;
- Растущая Луна — с 11 по 25 октября;
- Полнолуние — 26 октября;
- Убывающая Луна — с 27 по 31 октября;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Лучшие дни для работы в саду и на огороде в октябре 2026 года
По лунному календарю самыми благоприятными днями октября станут: 2, 3, 11, 12, 21, 22, 27, 31 число.
Именно эти восемь дат астрологи называют лучшими для основных осенних посадок. Также среди важных дел:
- убрать остатки овощных культур с грядок;
- собрать опавшие листья и поврежденные плоды;
- удалить сухие и больные ветки;
- очистить приствольные круги;
- при необходимости провести санитарные мероприятия против вредителей и болезней;
- замульчировать молодые деревья и кусты;
- подготовить укрытие для теплолюбивых растений;
- очистить, вымыть и продезинфицировать садовый инвентарь.
Когда сажать озимый чеснок и лук
Для этих культур наиболее благоприятное время для посадки — убывающая Луна. Поэтому особенно удачными будут: 2, 3, 27 и 31 октября. В этот же период высаживают морковь и свеклу.
Когда сажать деревья и кустарники
Выбирайте для посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников, зелени и других растений время, когда Луна растет. Наиболее благоприятными датами в этот период считаются: 11, 12, 21 и 22 октября.
Осенняя посадка саженцев имеет ещё одно важное условие: растению нужно время на укоренение. Поэтому ориентируйтесь не только на календарь, но и на прогноз погоды и особенности культуры.
Когда сажать тюльпаны, нарциссы и крокусы
Для тюльпанов, нарциссов и крокусов по лунному календарю можно выбрать: 1, 2, 6, 7, 27, 28 октября. Луковицы высаживают в прохладную почву. Их задача осенью — успеть сформировать корни, но не вступить в активный рост до зимы.
Когда нельзя работать в саду и на огороде в октябре
Дни, когда нельзя сажать, пересаживать, обрезать, обрабатывать деревья и кусты: 10 и 26 октября.
Также неблагоприятными будут: 19, 20, 23, 24, 25 октября. В эти дни вы можете убрать сухую листву и растительные остатки, подготовить грядки, привести в порядок садовый инвентарь или запастись мульчей.
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