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Головна Дім та город Вісім найкращих днів жовтня для посадки часнику, дерев і квітів

Вісім найкращих днів жовтня для посадки часнику, дерев і квітів

Ua ru
25 вересня 2026 07:32
Місячний посівний календар на жовтень 2026: коли садити часник, цибулю, дерева і квіти
Дівчина працює на городі у жовтні. Фото: RHS / Chris Payne

Жовтень — це не лише фінал городнього сезону, а й можливість подбати про здоров'я саду, городу та майбутній врожай. У цей час висаджують озимий часник, цибулю, моркву, буряк, молоді дерева та весняні квіти. Важливо вдало обрати день робіт. Багато городників дивляться не лише на погоду, а й звертаються до місячного календаря.

Новини.LIVE розповідає, коли братися за посадки, а коли краще зайнятися іншими справами за місячним календарем на жовтень 2026.

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Фази Місяця у жовтні 2026: коли буде повня та молодик

  • Місяць, що спадає — з 1 по 9 жовтня;
  • Молодик — 10 жовтня;
  • Місяць, що зростає — з 11 по 25 жовтня;
  • Повня — 26 жовтня;
  • Місяць, що спадає — з 27 по 31 жовтня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

Найкращі дні для роботи у саду і на городі у жовтні 2026

За місячним календарем найсприятливішими днями жовтня стануть: 2, 3, 11, 12, 21, 22, 27, 31 число.

Саме ці вісім дат астрологи називають найкращими для основних осінніх посадок. Також серед важливих справ:

  • прибрати залишки овочевих культур із грядок;
  • зібрати опале листя та пошкоджені плоди;
  • видалити сухі й хворі гілки;
  • очистити пристовбурні кола;
  • за потреби провести санітарні заходи проти шкідників і хвороб;
  • замульчувати молоді дерева та кущі;
  • підготувати укриття для теплолюбних рослин;
  • очистити, вимити та продезінфікувати садовий інвентар.

Коли садити озимий часник і цибулю

Для цих культур найсприятливіший час для посадок — спадний Місяць. Тож, особливо вдалими будуть: 2, 3, 27 і 31 жовтня. У цей самий період висаджують моркву та буряк.

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Коли садити дерева та кущі

Обирайте для посадки плодових дерев, ягідних кущів, зелені та інших рослин час, коли Місяць зростає. Найсприятливішими датами у цьому проміжку називають: 11, 12, 21 та 22 жовтня.

Осіння посадка саджанців має ще одну важливу умову: рослині потрібен час на вкорінення. Тому орієнтуйтеся не лише на календар, а й на прогноз погоди та особливості культури.

Коли садити тюльпани, нарциси і крокуси

Для тюльпанів, нарцисів і крокусів за місячним календарем можна обрати: 1, 2, 6, 7, 27, 28 жовтня. Цибулини висаджують у прохолодний ґрунт. Їхнє завдання восени — встигнути сформувати коріння, але не піти в активний ріст до зими.

Коли не можна працювати у саду та на городі у жовтні

Дні, коли не можна садити, пересаджувати, обрізати, обробляти дерева та кущі: 10, та 26 жовтня.

Також несприятливими будуть: 19, 20, 23, 24, 25 жовтня. У ці дні ви можете прибрати сухе листя та рослинні рештки, підготувати грядки, привести до ладу садовий інвентар або запастися мульчею.

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місячний календар робота на городі посадка рослин
Максим Лозовий - Редактор
Автор:
Максим Лозовий

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