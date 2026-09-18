Які плодові дерева посадити восени 2026: сім найкращих варіантів

Посадка плодових дерев восени. Фото: fajnyogrod.pl

Восени багато садівників беруться за посадку плодових дерев, адже вона має одну важливу перевагу — до промерзання ґрунту саджанець встигає частково вкоренитися та краще підготуватися до нового сезону. Завдяки цьому навесні дерево швидше рушає в ріст, не витрачаючи час на адаптацію після пересадки. Однак висаджувати восени можна далеко не всі культури.

Які плодові дерева можна посадити восени 2026 року, розповіли фахівці Better Homes & Gardens, передає Новини.LIVE.

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Коли садити плодові дерева восени

Найкраще провести посадку за 4-6 тижнів до стійких морозів. За цей час саджанець встигне частково вкоренитися, але не почати активно нарощувати нові пагони. У прохолодних регіонах особливо важливо не запізнюватися.

Які плодові дерева садити восени

Яблуня

Яблуня залишається одним із найнадійніших варіантів для осінньої посадки. Багато сортів добре витримують холод, а корені продовжують розвиватися, доки ґрунт не промерзне. Підбирайте місцевий сорт і звертайте увагу на підщепу. Також пам'ятайте, що багатьом яблуням для гарного плодоношення потрібен поруч сумісний сорт запилювач.

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Груша

Посадити восени можна і грушу, особливо зимостійкого сорту. Для неї важливо вибрати сонячне місце без застою води. Більшість сортів краще плодоносять за наявності іншої сумісної груші неподалік.

Вишня

Осіння посадка вишні добре підходить для регіонів із не надто суворою зимою. Прохолодна погода дозволяє дереву спрямувати сили не на пагони, а на укорінення.

Черешня

Черешня також може прижитися після осінньої посадки, але вона вимогливіша до тепла та місця. Їй потрібна сонячна, захищена від холодного вітру ділянка. Враховуйте й особливості запилення. Чимало сортів черешні потребують іншого сумісного сорту поруч.

Слива

Сливу можна висаджувати восени за умови, що сорт добре переносить зиму у вашому регіоні. Дерево любить сонячні місця та ґрунт без тривалого перезволоження. Деякі сливи частково або повністю самобезплідні, тому наявність другого відповідного сорту може помітно покращити зав'язування плодів.

Абрикос

З абрикосом варто бути обережнішими. У місцевості з м'якими зимами морозостійкі сорти можна посадити восени, але в холодніших регіонах безпечніше перенести роботу на весну. Для дерева обирають тепле сонячне місце, де не застоюється холодне повітря та вода.

Персик

Персик належить до теплолюбних культур, тому осіння посадка підходить передусім для південних та інших відносно теплих районів. Важливо вибрати зимостійкий сорт і не садити дерево занадто пізно. Після посадки прикореневу зону варто замульчувати.

Як допомогти саджанцям пережити першу зиму

Після посадки дерево необхідно рясно полити. Якщо осінь суха, ґрунт підтримують помірно вологим до його промерзання.

Навколо молодого дерева можна розкласти шар мульчі приблизно 7-8 см. Вона допоможе довше утримувати вологу та захистить коріння від різких перепадів температури. Молоді саджанці також варто захистити від зайців, гризунів та інших тварин.

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