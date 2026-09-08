Чим підживити малину у вересні 2026 для гарного врожаю наступного року

Підживлення малини у вересні. Колаж: Новини.LIVE

У вересні варто потурбуватися про кущі малини, які вже завершили плодоношення. У цей час рослині потрібно відновитися, зміцнити кореневу систему та підготувати молоді пагони до холодів. Тому садівники звертають насамперед увагу на калійно-фосфорні добрива та органічну мульчу.

Чим підживити малину у вересні 2026 року, розповіли на сайті "Майстерня ідей", передає Новини.LIVE.

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Чим підживити малину у вересні

Після збору врожаю малині вже не потрібне активне нарощування зеленої маси. Тому добрива з великою кількістю азоту краще залишити до наступного сезону. А от що дійсно потрібно кущам, то це добрива, які містять фосфор та калій. Ці елементи потрібні для розвитку кореневої системи, обміну речовин, визрівання пагонів і загальної стійкості рослини.

Проте вносити ці елементи просто "про всяк випадок" не варто. Якщо кущі добре ростуть, регулярно мульчуються і не мають ознак дефіциту, додаткове мінеральне підживлення восени може бути зайвим.

Коли можна використовувати деревну золу

Деревна зола містить калій, кальцій та інші мінеральні елементи, але має одну важливу особливість: вона знижує кислотність ґрунту.

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Малина віддає перевагу слабокислій землі, тому зола доречна насамперед там, де ґрунт справді занадто кислий. Використовуйте лише попіл від чистої необробленої деревини.

Коли підживлювати малину кістковим борошном та суперфосфатом

Якщо малині бракує фосфору, восени можна використати фосфорне добриво. Це може бути суперфосфат або кісткове борошно, яке віддає поживні речовини поступово. Але важливо не перевищувати рекомендовані дози.

Що дати малині замість зайвих добрив

Один із найбезпечніших варіантів осіннього догляду це добре перепрілий компост. Його можна розкласти навколо кущів як органічну мульчу, не засипаючи основу пагонів. Такий шар допомагає утримувати вологу, покращує структуру землі й поступово поповнює запас поживних речовин.

Що варто обов'язково враховувати

Ремонтантна малина у вересні часто продовжує плодоносити. Такі кущі не потрібно завчасно переводити в "зимовий режим". Спочатку дочекайтеся завершення збору ягід, а вже потім беріться за осінній догляд.

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