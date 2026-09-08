Чем подкормить малину в сентябре 2026 для хорошего урожая в следующем году

Подкормка малины в сентябре. Коллаж: Новини.LIVE

В сентябре стоит позаботиться о кустах малины, которые уже закончили плодоношение. В это время растению нужно восстановиться, укрепить корневую систему и подготовить молодые побеги к холодам. Поэтому садоводы обращают в первую очередь внимание на калийно-фосфорные удобрения и органическую мульчу.

Чем подкормить малину в сентябре 2026 года, рассказали на сайте "Майстерня ідей", передает Новини.LIVE.

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Чем подкормить малину в сентябре

После сбора урожая малине уже не требуется активный прирост зеленой массы. Поэтому удобрения с большим содержанием азота лучше оставить до следующего сезона. А вот что действительно нужно кустам, так это удобрения, содержащие фосфор и калий. Эти элементы необходимы для развития корневой системы, обмена веществ, созревания побегов и общей устойчивости растения.

Однако вносить эти элементы просто "на всякий случай" не стоит. Если кусты хорошо растут, регулярно мульчируются и не имеют признаков дефицита, дополнительная минеральная подкормка осенью может оказаться лишней.

Когда можно использовать древесную золу

Древесная зола содержит калий, кальций и другие минеральные элементы, но обладает одной важной особенностью: она снижает кислотность почвы.

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Малина предпочитает слабокислую почву, поэтому зола уместна прежде всего там, где почва действительно слишком кислая. Используйте только золу от чистой необработанной древесины.

Когда подкармливать малину костной мукой и суперфосфатом

Если малине не хватает фосфора, осенью можно использовать фосфорное удобрение. Это может быть суперфосфат или костная мука, которая постепенно отдает питательные вещества. Но важно не превышать рекомендуемые дозы.

Что дать малине вместо лишних удобрений

Один из самых безопасных вариантов осеннего ухода — хорошо перепревший компост. Его можно разложить вокруг кустов в качестве органической мульчи, не засыпая основание побегов. Такой слой помогает удерживать влагу, улучшает структуру почвы и постепенно пополняет запас питательных веществ.

Что обязательно нужно учитывать

Ремонтантная малина в сентябре часто продолжает плодоносить. Такие кусты не нужно заблаговременно переводить в "зимний режим". Сначала дождитесь завершения сбора ягод, а уже потом приступайте к осеннему уходу.

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