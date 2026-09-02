Что делать с клубникой в сентябре 2026, чтобы получить богатый урожай в следующем году

Уход за клубникой осенью. Фото: depositphotos.com

В сентябре важно позаботиться о клубничных грядках. Ведь в это время кусты восстанавливаются после плодоношения и постепенно готовятся к холодам. Правильный уход поможет клубнике перезимовать и подарить щедрый урожай в следующем сезоне.

Новини.LIVE рассказывают, что же стоит сделать с клубникой в сентябре 2026 года.

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Что делать с клубникой в сентябре

Уборка грядок

После лета клубничная грядка нередко выглядит не слишком опрятно. Возле кустов остаются сухие листья, старая солома, сорняки. Именно с наведения порядка стоит начать осенний уход.

Стоит убрать старую подстилку. В BBC Gardeners' World советуют не оставлять старую солому на грядке после сбора ягод, ведь под ней могут прятаться слизни и улитки. А еще под ней могут укрываться на зиму вредители.

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Санитарная очистка кустов

В сентябре эксперты советуют провести исключительно санитарную обрезку кустов, а также убрать мертвые, поврежденные или пораженные болезнями листья. Лишние усики также можно удалить, если вы не собираетесь использовать их для размножения. Так материнский куст не будет тратить ресурсы на формирование новых розеток. А здоровую зеленую часть куста лучше не трогать, ведь она помогает защищать крону растения от холода.

Обновление грядок

Сентябрь идеально подходит для высадки молодой клубники, полученной из укоренившихся усов, а также саженцев с открытой корневой системой. Почва еще остается теплой, поэтому у растений есть время хорошо укорениться до наступления холодов. Это особенно актуально, если старые кусты уже несколько лет растут на одном месте и начали давать меньше ягод.

Подкормка

В начале осени еще можно подкормить кусты. Как отмечают специалисты Homes & Gardens, это стимулирует развитие корней и листьев и помогает растениям оставаться сильными.

Для осенней подкормки нужно использовать сбалансированное комплексное удобрение, в котором азот, фосфор и калий содержатся примерно в равных пропорциях. Органической альтернативой могут стать хорошо перепревший компост или перегной, которые постепенно отдают питательные вещества. После этого грядку нужно хорошо полить. Жидкие средства предварительно разбавляют в воде и вносят непосредственно в почву вокруг растений.

Стоит ли укрывать клубнику в сентябре

Зимнюю мульчу специалисты советуют укладывать после того, как растения перейдут в состояние покоя и наступят первые устойчивые заморозки. Если сделать это слишком рано, клубника может продолжить активный рост под укрытием, а молодые части растения станут уязвимыми к резкому похолоданию.

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