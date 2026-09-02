Що зробити з полуницею у вересні 2026 для великого врожаю наступного року

Догляд за полуницею восени. Фото: depositphotos.com

У вересні важливо потурбуватися про полуничні грядки. Адже у цей час кущі відновлюються після плодоношення та поступово готуються до холодів. Правильний догляд допоможе полуниці перезимувати та подарувати щедрий врожай наступного сезону.

Новини.LIVE розповідає, що ж варто зробити з полуницею у вересні 2026 року.

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Що зробити з полуницею у вересні

Прибирання грядок

Після літа полунична грядка нерідко виглядає не надто охайно. Біля кущів залишаються сухі листки, стара солома, бур'яни. Саме з наведення порядку варто почати осінній догляд.

Варто прибрати стару підстилку. У BBC Gardeners'World радять не залишати стару солому на грядці після збору ягід, адже під нею можуть ховатися слимаки та равлики. А ще під нею можуть ховатися шкідники на зиму.

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Санітарне очищення кущів

У вересні експерти радять провести виключно санітарну обрізку кущів, а також прибрати мертве, пошкоджене або уражене хворобами листя. Зайві вуса також можна видалити, якщо ви не збираєтеся використовувати їх для розмноження. Так материнський кущ не витрачатиме ресурси на формування нових розеток. А здорову зелену частину куща краще не чіпати, адже вона допомагає захищати коронку рослини від холоду.

Оновлення грядок

Вересень ідеально підходить для висаджування молодої полуниці, отриманої з укорінених вусів, а також саджанців із відкритою кореневою системою. Ґрунт ще залишається теплим, тому рослини мають час добре вкоренитися до холодів. Це особливо актуально, якщо старі кущі вже кілька років ростуть на одному місці й почали давати менше ягід.

Підживлення

На початку осені ще можна підгодувати кущі. Як зазначають фахівці Homes & Gardens, це стимулює розвиток коренів і листя та допомагає рослинам залишатися сильними.

Для осіннього підживлення потрібно використовувати збалансоване комплексне добриво, у якому азот, фосфор і калій містяться приблизно в однакових пропорціях. Органічною альтернативою можуть стати добре перепрілий компост або перегній, які віддають поживні речовини поступово. Після цього грядку потрібно добре полити. Рідкі засоби попередньо розводять у воді та вносять безпосередньо у ґрунт навколо рослин.

Чи варто вкривати полуницю у вересні

Зимову мульчу фахівці радять укладати після того, як рослини перейдуть у стан спокою та прийдуть перші стійкі заморозки. Якщо зробити це занадто рано, полуниця може продовжити активний ріст під укриттям, а молоді частини рослини стануть вразливими до різкого похолодання.

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