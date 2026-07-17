Агрономи назвали п'ять ознак стиглого кавуна: як перевірити буквально за хвилину

Перевірка кавунів на стиглість. Колаж: Новини.LIVE

Наприкінці липня в багатьох регіонах України розпочинається сезон збору кавунів. Але багато городників стикаються з проблемою — як визначити, що ягода на грядці дійсно достигла? Звертатися до ворожок не доведеться. Кавун сам підкаже, що готовий. І вам знадобиться усього хвилина часу.

Новини.LIVE з посиланням на Southern Living ділиться секретами, як зрозуміти, що кавун можна зрізати з грядки.

П'ять ознак стиглих кавунів на городі

1. Пляма на боці кавуна

Огляньте нижню частину плоду — місце, яким він лежав на землі. Ця так звана польова пляма вважається одним із найточніших "індикаторів" стиглості:

світла або майже біла — кавун ще зріє;

насичено кремова або жовта — плід накопичив цукри й готовий до збирання.

2. Перевірте маленький вусик біля плодоніжки

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Поки кавун активно росте, закручений вусик поруч із плодоніжкою залишається зеленим і пружним. Коли ж рослина припиняє живити плід, вусик висихає, стає коричневим і ламким. В цей момент кавун досягає повної стиглості.

3. Матова шкірка

Багатьох приваблює яскрава блискуча шкірка кавуна, але це насправді говорить про його незрілість. Стиглий кавун має матову шкірку, ніби вкритий легким природним нальотом. Крім того, вона стає щільнішою та твердішою. У деяких сортів також помітніше проявляється контраст між темними та світлими смугами.

4. Вага плоду

Стигла ягода природно буде важча, адже вона наповнена соком та має щільну м'якоть. Якщо поруч лежать два кавуни приблизно однакового розміру, варто віддати перевагу важчому.

5. Звук

Старий спосіб із постукуванням не втратив актуальності, хоча потребує певного досвіду. Стиглий кавун зазвичай видає глухий, глибокий звук. Якщо ж звук дзвінкий або занадто високий, плід може бути ще недозрілим.

Фахівці радять орієнтуватися не на одну ознаку, якщо збіглося 3-4, то кавун гарантовано буде солодким та соковитим.

На що ще варто звернути увагу

Перед збиранням урожаю також варто оцінити зовнішній вигляд кавуна. Якісний стиглий плід зазвичай має правильну симетричну форму, без тріщин, сильних вм'ятин чи помітних деформацій. А серйозні нерівності можуть свідчити про нерівномірний розвиток рослини або порушення умов вирощування.

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