Садівники поділились хитрістю, коли обрізати вуса полуниці влітку 2026 для щедрого врожаю

Обрізка вусів на кущах полуниці. Колаж: Новини.LIVE

Після закінчення збору врожаю полуниці багато господарів забувають про полуничні грядки аж до осені. Але у цей період кущі полуниці потребують правильного догляду. Зокрема необхідно вчасно та правильно обрізати вуса, щоб наступного сезону ягід було багато.

Новини.LIVE з посиланням на The Spruce розповідає, коли обрізати вуса полуниці влітку 2026 та як зробити це правильно, щоб наступного року врожай не підвів.

Чому важливо вчасно обрізати вуса полуниці

Після завершення плодоношення полуниця переходить до нового етапу розвитку. У цей час рослина активно випускає вуса, або столони, за допомогою яких розмножується.

Якщо ви не плануєте отримати нові саджанці, а хочете зібрати рясний урожай наступного сезону, більшість таких пагонів варто видалити. Адже кожен вус забирає частину води та поживних речовин, через що материнський кущ слабшає і формує менше квіткових бруньок. Також не варто забувати про те, що надто густі посадки гірше провітрюються, а отже можуть бути атаковані грибками.

Коли найкраще обрізати вуса полуниці влітку 2026 року

Найкращий час для видалення вусів — одразу після завершення плодоношення. Тоді кущ починає накопичувати сили для майбутнього сезону й закладає квіткові бруньки. Не варто чекати, поки пагони стануть довгими та міцними. Молоді вуса обрізати набагато легше, а сама процедура завдає рослині значно менше стресу. А якщо нові пагони з'являються повторно, їх також бажано регулярно видаляти протягом літа.

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Як правильно обрізати вуса, щоб не нашкодити кущам

Досвідчені садівники радять проводити роботу в суху погоду — вранці або ввечері, коли немає палючого сонця. Так місце зрізу швидше підсихає, а ризик зараження грибковими інфекціями зменшується.

Для обрізання використовуйте продезінфікований гострий інструмент. Не відривайте вуса руками, щоб випадково не пошкодити кореневу шийку або сам кущ. Під час обрізання краще залишити невеликий відрізок пагона приблизно 1-2 см. Зрізати впритул до основи не потрібно.

Коли вуса краще залишити

Є ситуація, коли поспішати з обрізанням не варто. Якщо ви плануєте оновити полуничну грядку або розмножити улюблений сорт, залишайте лише кілька найсильніших вусів від здорових і добре врожайних кущів. Найкраще для розмноження підходять перші розетки, які формуються найближче до материнської рослини. Вони зазвичай мають найкраще розвинену кореневу систему та швидше приживаються після пересадки.

Що зробити після обрізання вусів

Після цієї процедури полуниця особливо потребує правильного догляду. Щоб рослина швидше відновилася, варто:

внести калійно-фосфорне добриво для закладання квіткових бруньок;

помірно поливати грядки, не допускаючи пересихання ґрунту;

видалити сухе, пошкоджене або хворе листя;

обережно розпушити землю між кущами для кращого доступу повітря до коріння.

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