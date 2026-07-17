Агрономы назвали пять признаков спелого арбуза: как проверить буквально за минуту

Проверка арбузов на зрелость. Коллаж: Новини.LIVE

В конце июля во многих регионах Украины начинается сезон сбора арбузов. Но многие огородники сталкиваются с проблемой — как определить, что ягода на грядке действительно созрела? Обращаться к гадалкам не придется. Арбуз сам подскажет, что готов. И вам понадобится всего минута времени.

Новини.LIVE со ссылкой на Southern Living делится секретами, как понять, что арбуз можно срезать с грядки.

Пять признаков спелых арбузов на огороде

1. Пятно на боку арбуза

Осмотрите нижнюю часть плода — место, которым он лежал на земле. Это так называемое полевое пятно считается одним из самых точных "индикаторов" спелости:

светлое или почти белое — арбуз еще созревает;

насыщенно-кремовое или желтое — плод накопил сахара и готов к сбору.

2. Проверьте маленький усик возле плодоножки

Читайте также:

Пока арбуз активно растет, закрученный усик рядом с плодоножкой остается зеленым и упругим. Когда же растение перестает питать плод, усик высыхает, становится коричневым и ломким. В этот момент арбуз достигает полной спелости.

3. Матовая кожура

Многих привлекает яркая блестящая кожура арбуза, но на самом деле это свидетельствует о его незрелости. Спелый арбуз имеет матовую кожуру, словно покрытую легким естественным налетом. Кроме того, она становится плотнее и тверже. У некоторых сортов также более заметно проявляется контраст между темными и светлыми полосами.

4. Вес плода

Спелая ягода, естественно, будет тяжелее, ведь она наполнена соком и имеет плотную мякоть. Если рядом лежат два арбуза примерно одинакового размера, стоит отдать предпочтение более тяжелому.

5. Звук

Старый способ с постукиванием не утратил актуальности, хотя требует определенного опыта. Спелый арбуз обычно издает глухой, глубокий звук. Если звук звонкий или слишком высокий, плод может быть еще недозрелым.

Специалисты советуют ориентироваться не на один признак: если совпали 3-4, то арбуз гарантированно будет сладким и сочным.

На что еще стоит обратить внимание

Перед сбором урожая также стоит оценить внешний вид арбуза. Качественный спелый плод обычно имеет правильную симметричную форму, без трещин, сильных вмятин или заметных деформаций. А серьезные неровности могут свидетельствовать о неравномерном развитии растения или нарушении условий выращивания.

Делимся другими полезными советами по огородничеству

Как правильно поливать арбузы и дыни в жару, чтобы плоды росли сладкими и крупными.

Чем полезна арбузная кожура для кур и как их ею кормить.

Когда нужно обрезать усы клубники и как это делать, чтобы в следующем сезоне кусты щедро плодоносили.