Чем полезна арбузная кожура для кур: правила кормления птицы и нормы

Кормление кур арбузной кожурой. Коллаж: Новини.LIVE

Уже скоро в Украине начнется сезон арбузов. Большинство хозяев без колебаний выбрасывают кожуру или отправляют ее в компост. А опытные птицеводы давно знают: этот продукт невероятно полезен для кур при правильном использовании.

Новини.LIVE со ссылкой на Chicken Starter рассказывает, чем полезна арбузная кожура для кур и как правильно кормить ею птиц.

Почему арбузная кожура полезна для кур

Кожура арбуза содержит немало полезных веществ, которые могут дополнить привычный рацион птицы:

калий и магний, необходимые для нормального обмена веществ;

небольшое количество витаминов группы B;

природные антиоксиданты;

высокое содержание клетчатки, поддерживающей нормальную работу пищеварительной системы;

большое количество влаги, что особенно полезно в летнюю жару.

Как арбузная кожура влияет на здоровье кур

При правильном использовании такая сезонная добавка может принести несколько ощутимых преимуществ. Прежде всего, улучшается работа пищеварительной системы. В летнюю жару птица получает дополнительную влагу, что особенно важно для несушек, ведь недостаток воды часто негативно сказывается на яйценоскости. Также разнообразный рацион с сезонными овощами и фруктами помогает поддерживать общее состояние организма, активность птицы и естественный иммунитет.

Как правильно подготовить арбузную кожуру

Прежде чем предложить птице лакомство, нужно правильно его подготовить. Прежде всего, кожуру необходимо хорошо вымыть. Особенно это касается магазинных арбузов, на поверхности которых могут оставаться пыль, грязь или следы средств для обработки плодов. После этого следует срезать твердую внешнюю зеленую часть, если она слишком жесткая. Лучше всего использовать светлый внутренний слой, который легче пережевывается.

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Далее кожуру нужно измельчить:

для цыплят — почти до кашеобразного состояния;

для взрослых кур — натереть на крупной терке или нарезать кубиками размером примерно 1-2 см.

Как давать арбузную кожуру курам

Удобнее всего смешать измельченную кожуру с зерновой смесью или влажными кормовыми смесями. Так куры равномерно получат полезную добавку вместе с основным кормом. В жаркие дни ее можно давать отдельно в качестве сочного угощения.

Если арбузов много, кожуру можно заготовить на будущее. Для этого ее нарезают тонкими полосками и высушивают в хорошо проветриваемом месте или при невысокой температуре. Зимой такую добавку можно постепенно вводить в рацион.

Сколько арбузной кожуры можно давать

Даже полезные продукты требуют умеренности.

Если вы впервые добавляете арбузную кожуру в корм, начинайте с небольшого количества. Это позволит понять, как реагирует пищеварительная система птицы.

Оптимальный режим кормления:

взрослым курам — 2-3 раза в неделю;

молодняку — не чаще 1-2 раз в неделю.

Кожура должна составлять примерно 5-10 % от общего объема суточного корма. Основой рациона все равно должны оставаться зерно, комбикорм и другие питательные продукты.

Каких ошибок следует избегать

Нельзя использовать:

заплесневелую или подгнившую кожуру;

продукт с неприятным запахом;

остатки, которые долго пролежали на солнце;

крупные твердые куски, которые птицам сложно проглотить.

Если после введения нового корма куры стали вялыми или появились проблемы с пищеварением, такую добавку следует временно исключить из рациона.

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