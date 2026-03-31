Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Как сделать куриные яйца больше на 20%: простой секрет фермеров

Как сделать куриные яйца больше на 20%: простой секрет фермеров

Ua ru
Дата публикации 31 марта 2026 19:29
Уход за курами для увеличения массы яиц. Колаж: Новини.LIVE

Многие хозяева мечтают о крупных, отборных куриных яйцах, которые имеют привлекательный вид и продаются дороже. Увеличить массу на 20% вполне реально даже в домашних условиях. Есть простые методы, которые помогут улучшить качество яиц, и они доступны каждому.

Новини.LIVE делится советами фермеров, как можно получить большие куриные яйца.

Почему размер яйца — это не только генетика и какие нюансы надо знать

Конечно, больше всего размер яйца зависит от породы курицы. Но не меньшее влияние имеют состав корма, уход за птицами и вес.

Важный нюанс: большое яйцо не всегда означает лучше. Курица откладывает примерно одинаковое количество кальция на каждое яйцо, независимо от его размера. С увеличением массы толщина скорлупы может уменьшаться. Поэтому важно правильно сбалансировать кормление и следить за состоянием кур.

Какие четыре простых шага увеличат массу яиц на 20%

1. Контролируйте вес кур

Чем больше и крепче курица, тем большие яйца она способна нести. Но здесь важно не перекормить. Курица должна набирать вес за счет мышц, а не жировых отложений. Что стоит сделать:

  • обеспечить полноценное выращивание молодняка;
  • не допускать задержки роста;
  • давать сбалансированный корм еще до начала яйцекладки.

2. Увеличьте потребление корма

После того как куры достигли зрелости, небольшое увеличение количества корма может дать заметный результат. Но здесь есть важный момент: если просто добавить калории, курица начнет набирать жир, а не увеличивать массу яйца. Поэтому фермеры советуют: контролировать качество пищи и избегать избытка "пустой" энергии.

3. Балансируйте белок в рационе

Большие яйца напрямую связаны с уровнем белка, особенно аминокислот. Важнейшая из них — метионин. Именно он влияет на увеличение массы яйца в период активной яйцекладки. Что работает лучше всего:

  • добавление белковых компонентов в корм;
  • использование комбикормов с правильным аминокислотным составом;
  • контроль рациона в пиковый период яйценоскости.

4. Добавьте линолевую кислоту

Линолевая кислота может способствовать увеличению массы яйца. Она содержится в:

  • растительных маслах (подсолнечное, кукурузное, соевое и т.д.);
  • семечки (тыквенные, подсолнечника, кунжут);
  • орехи;
  • кукуруза;
  • пшеница;
  • ячмень.

Но важно не переборщить, ведь такие продукты повышают калорийность и могут стать причиной набора жира.

куриные яйца кормление кур уход за курами
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации