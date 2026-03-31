Как сделать куриные яйца больше на 20%: простой секрет фермеров
Многие хозяева мечтают о крупных, отборных куриных яйцах, которые имеют привлекательный вид и продаются дороже. Увеличить массу на 20% вполне реально даже в домашних условиях. Есть простые методы, которые помогут улучшить качество яиц, и они доступны каждому.
Почему размер яйца — это не только генетика и какие нюансы надо знать
Конечно, больше всего размер яйца зависит от породы курицы. Но не меньшее влияние имеют состав корма, уход за птицами и вес.
Важный нюанс: большое яйцо не всегда означает лучше. Курица откладывает примерно одинаковое количество кальция на каждое яйцо, независимо от его размера. С увеличением массы толщина скорлупы может уменьшаться. Поэтому важно правильно сбалансировать кормление и следить за состоянием кур.
Какие четыре простых шага увеличат массу яиц на 20%
1. Контролируйте вес кур
Чем больше и крепче курица, тем большие яйца она способна нести. Но здесь важно не перекормить. Курица должна набирать вес за счет мышц, а не жировых отложений. Что стоит сделать:
- обеспечить полноценное выращивание молодняка;
- не допускать задержки роста;
- давать сбалансированный корм еще до начала яйцекладки.
2. Увеличьте потребление корма
После того как куры достигли зрелости, небольшое увеличение количества корма может дать заметный результат. Но здесь есть важный момент: если просто добавить калории, курица начнет набирать жир, а не увеличивать массу яйца. Поэтому фермеры советуют: контролировать качество пищи и избегать избытка "пустой" энергии.
3. Балансируйте белок в рационе
Большие яйца напрямую связаны с уровнем белка, особенно аминокислот. Важнейшая из них — метионин. Именно он влияет на увеличение массы яйца в период активной яйцекладки. Что работает лучше всего:
- добавление белковых компонентов в корм;
- использование комбикормов с правильным аминокислотным составом;
- контроль рациона в пиковый период яйценоскости.
4. Добавьте линолевую кислоту
Линолевая кислота может способствовать увеличению массы яйца. Она содержится в:
- растительных маслах (подсолнечное, кукурузное, соевое и т.д.);
- семечки (тыквенные, подсолнечника, кунжут);
- орехи;
- кукуруза;
- пшеница;
- ячмень.
Но важно не переборщить, ведь такие продукты повышают калорийность и могут стать причиной набора жира.
