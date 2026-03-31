Як зробити курячі яйця більшими на 20%: простий секрет фермерів

Догляд за курями для збільшення маси яєць.

Багато господарів мріють про великі, добірні курячі яйця, які мають привабливий вигляд і продаються дорожче. Збільшити масу на 20% цілком реально навіть у домашніх умовах. Є прості методи, які допоможуть покращити якість яєць, і вони доступні кожному.

Чому розмір яйця — це не лише генетика та які нюанси треба знати

Звичайно, найбільше розмір яйця залежить від породи курки. Але не менший вплив мають склад корму, догляд за птахами та вага.

Важливий нюанс: велике яйце не завжди означає краще. Курка відкладає приблизно однакову кількість кальцію на кожне яйце, незалежно від його розміру. Зі збільшенням маси товщина шкаралупи може зменшуватися. Тому важливо правильно збалансувати годівлю та стежити за станом курей.

Які чотири прості кроки збільшать масу яєць на 20%

1. Контролюйте вагу курей

Чим більша і міцніша курка, тим більші яйця вона здатна нести. Але тут важливо не перегодувати. Курка має набирати вагу за рахунок м'язів, а не жирових відкладень. Що варто зробити:

забезпечити повноцінне вирощування молодняка;

не допускати затримки росту;

давати збалансований корм ще до початку яйцекладки.

2. Збільшіть споживання корму

Після того як кури досягли зрілості, невелике збільшення кількості корму може дати помітний результат. Але тут є важливий момент: якщо просто додати калорії, курка почне набирати жир, а не збільшувати масу яйця. Тому фермери радять: контролювати якість їжі та уникати надлишку "порожньої" енергії.

3. Балансуйте білок у раціоні

Великі яйця напряму пов'язані з рівнем білка, особливо амінокислот. Найважливіша з них — метіонін. Саме він впливає на збільшення маси яйця у період активної яйцекладки. Що працює найкраще:

додавання білкових компонентів у корм;

використання комбікормів із правильним амінокислотним складом;

контроль раціону в піковий період несучості.

4. Додайте лінолеву кислоту

Лінолева кислота може сприяти збільшенню маси яйця. Вона міститься у:

рослинних оліях (соняшникова, кукурудзяна, соєва тощо);

насіння (гарбузове, соняшнику, кунжут);

горіхи;

кукурудза;

пшениця;

ячмінь.

Але важливо не переборщити, адже такі продукти підвищують калорійність і можуть стати причиною набору жиру.

Ділимося іншими корисними порадами щодо догляду за курями

Щ о додати в їжу курям навесні, щоб збільшити кількість яєць на 50%.

Чому кури не несуть яйця в своїх гніздах та як можна вирішити цю проблему.

Як можна легко відучити кур клювали власні яйця.