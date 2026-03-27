Що додати у корм курям навесні: жовток стане яскравішим на 100%

Продукт для курей для кольору жовтка.

Після зимового періоду яйця домашніх курей часто можуть ставати меншими та більш крихкими, а жовток — блідим. Причина у харчуванні. Правильно підібрані натуральні добавки здатні змінити яйценосність, покращити колір і смак яєць буквально на 100%.

Новини.LIVE розповідає, що потрібно додати в раціон курей навесні, щоб отримати яскравий помаранчевий жовток і смачні яйця.

Що додати у корм для яскравого жовтка

Головна причина, чому жовток у яйцях блідий — нестача каротиноїдів у кормі. Ці природні пігменти відповідають за насичений помаранчевий колір жовтка. Це зокрема підтверджують фахівці з Державної дослідної станції птахівництва НААН.

Щоб жовток став яскравим, варто додати до раціону курей такі продукти:

кукурудза;

люцерна;

сушена календула;

морква або гарбуз;

зелена трава;

кропива (свіжа або сушена).

Ці продукти містять природні каротиноїди, зокрема ксантофіли, які й забезпечують яскравий колір жовтка.

Навесні достатньо щодня додавати в корм жменю подрібненої зелені, тертої моркви або гарбуза. Якщо є можливість — підмішуйте сушену календулу або люцерну. Уже через 7-10 днів ви помітите, що жовток стає значно яскравішим.

Як зробити яйця ще кращими

Окрім кольору, важливо подбати і про інші показники:

для більших яєць додавайте білкові корми та кальцій — це може збільшити масу на 10-20%;

для кращого смаку яєць забезпечте різноманітний раціон;

слідкуйте за свіжою водою та вигулом;

слідкуйте за здоров'ям курей та не забувайте про профілактичні процедури.

