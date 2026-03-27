Что добавить в корм курам весной: желток станет ярче на 100%
После зимнего периода яйца домашних кур часто могут становиться меньше и более хрупкими, а желток — бледным. Причина в питании. Правильно подобранные натуральные добавки способны изменить яйценоскость, улучшить цвет и вкус яиц буквально на 100%.
Новини.LIVE рассказывает, что нужно добавить в рацион кур весной, чтобы получить яркий оранжевый желток и вкусные яйца.
Что добавить в корм для яркого желтка
Главная причина, почему желток в яйцах бледный — недостаток каротиноидов в корме. Эти природные пигменты отвечают за насыщенный оранжевый цвет желтка. Это в частности подтверждают специалисты из Государственной опытной станции птицеводства НААН.
Чтобы желток стал ярким, стоит добавить в рацион кур такие продукты:
- кукуруза;
- люцерна;
- сушеная календула;
- морковь или тыква;
- зеленая трава;
- крапива (свежая или сушеная).
Эти продукты содержат природные каротиноиды, в частности ксантофилы, которые и обеспечивают яркий цвет желтка.
Весной достаточно ежедневно добавлять в корм горсть измельченной зелени, тертой моркови или тыквы. Если есть возможность — подмешивайте сушеную календулу или люцерну. Уже через 7-10 дней вы заметите, что желток становится значительно ярче.
Как сделать яйца еще лучше
Кроме цвета, важно позаботиться и о других показателях:
- для более крупных яиц добавляйте белковые корма и кальций — это может увеличить массу на 10-20%;
- для лучшего вкуса яиц обеспечьте разнообразный рацион;
- следите за свежей водой и выгулом;
- следите за здоровьем кур и не забывайте о профилактических процедурах.
