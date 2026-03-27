Что добавить в корм курам весной: желток станет ярче на 100%

Продукт для кур для цвета желтка. Колаж: Новини.LIVE

После зимнего периода яйца домашних кур часто могут становиться меньше и более хрупкими, а желток — бледным. Причина в питании. Правильно подобранные натуральные добавки способны изменить яйценоскость, улучшить цвет и вкус яиц буквально на 100%.

Новини.LIVE рассказывает, что нужно добавить в рацион кур весной, чтобы получить яркий оранжевый желток и вкусные яйца.

Что добавить в корм для яркого желтка

Главная причина, почему желток в яйцах бледный — недостаток каротиноидов в корме. Эти природные пигменты отвечают за насыщенный оранжевый цвет желтка. Это в частности подтверждают специалисты из Государственной опытной станции птицеводства НААН.

Чтобы желток стал ярким, стоит добавить в рацион кур такие продукты:

кукуруза;

люцерна;

сушеная календула;

морковь или тыква;

зеленая трава;

крапива (свежая или сушеная).

Эти продукты содержат природные каротиноиды, в частности ксантофилы, которые и обеспечивают яркий цвет желтка.

Весной достаточно ежедневно добавлять в корм горсть измельченной зелени, тертой моркови или тыквы. Если есть возможность — подмешивайте сушеную календулу или люцерну. Уже через 7-10 дней вы заметите, что желток становится значительно ярче.

Как сделать яйца еще лучше

Кроме цвета, важно позаботиться и о других показателях:

для более крупных яиц добавляйте белковые корма и кальций — это может увеличить массу на 10-20%;

для лучшего вкуса яиц обеспечьте разнообразный рацион;

следите за свежей водой и выгулом;

следите за здоровьем кур и не забывайте о профилактических процедурах.

Делимся другими полезными советами по уходу за курами

Как можно отучить кур не клевать собственные яйца.

Почему куры не несут яйца в своих гнездах и что с этим делать.

Как быстро отучить наседку бить цыплят.