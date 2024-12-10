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Куры клюют собственные яйца — что с этим делать

10 декабря 2024 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Что делать, чтобы куры не ели свои яйца — как отучить птиц это делать
Три курицы, которые клюют свои яйца. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Люди, которые держат домашних кур на своем участке, знают, что время от времени они начинают клевать яйца, которые сами же снесли. Если вам знакома эта ситуация, узнайте, что нужно срочно сделать, чтобы птицы перестали есть собственные яйца.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Почему куры едят свои яйца

Если ваши куры питаются собственными яйцами, возможно, им не хватает кальция, витамина D или белка, особенно зимой. Также они могут есть свои яйца из-за того, что им не хватает места в курятнике и для прогулки по территории.

Еще куры могут есть собственные яйца из-за особенности своих пород, нарушения "иерархии" в курятнике или стресса внутри него.

Курица
Курица, клюющая свое яйцо. Фото: Pinterest

Как можно отучить кур есть собственные яйца

Правильный рацион питания

Если вы заметили, что куры начали есть свои яйца, прежде всего, наладьте им питание. Добавьте в рацион птиц необходимое количество питательных элементов, особенно зимой. Речь идет о таких полезных веществах, как:

  • Свежая трава
  • Минералы
  • Витамины
  • Белки
  • Жиры
  • Углеводы

Дополнительное освещение

Зимой в курятнике также необходимо установить дополнительное освещение, чтобы там не было совсем темно.

Обустройство гнезд и установка муляжа

Также очень важно обустроить гнезда так, чтобы куры могли себе там свободно находиться. Гнезда должны быть невысоко, достаточно просторными, а также теплыми и мягкими внутри. К тому же можно положить туда муляж, то есть иглой шприца вытащить содержимое из яйца и заполнить его горчицей с острым перцем.

Приготовление соленого теста

Еще отличным способом отучить кур от употребления собственных яиц считается приготовление соленого теста. Для этого вам нужно иметь под рукой такие ингредиенты, как:

  • Мука — один стакан
  • Соль — 0,5 стакана
  • Вода — 0,5 стакана

Смешайте это между собой так, чтобы образовалось тесто, и сделайте из него шарики в виде яиц. Чтобы они сверху подсохли, поместите их в теплое место, а затем туда, где куры несут свои яйца.

Напомним, мы писали о том, что обязательно нужно поставить в курятнике, чтобы куры неслись зимой.

Раньше мы рассказывали о том, почему домашние куры не несут яйца и как это исправить.

Также мы сообщали о том, что поставить в курятнике, чтобы куры не мерзли зимой.

птицы советы яйца курица курятник

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