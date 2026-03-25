Что добавить в корм курам весной, чтобы неслись на 50% больше

Кормление кур во дворе.

Весной особое внимание следует уделить рациону домашней курицы, ведь от этого зависит яйценоскость и здоровье домашней птицы. Всего один простой продукт способен повысить несучесть и оздоровить кур. Достаточно добавить его в корм.

что должно быть в рационе кур весной, чтобы увеличить количество яиц на 50%.

Почему весной может снизиться яйценоскость кур

После зимы организм кур часто истощен. На производительность влияют: недостаток солнца, зелени, витаминов и однообразный рацион. Поэтому, без правильной подпитки куры не смогут полностью восстановиться.

Что добавить в рацион кур, чтобы увеличить количество яиц

Хорошие результаты показал жмых из семян конопли. Этот продукт дешевый и доступный в Украине. Его можно купить как онлайн, так и на многих местных рынках.

Жмых является натуральной добавкой. Это по сути то, что остается после отжима масла. Этот продукт содержит большое количество полезных веществ:

много белка, который напрямую влияет на формирование яиц;

аминокислоты, необходимые для обмена веществ и улучшения пищеварения;

клетчатку для пищеварения;

природные антиоксиданты для укрепления иммунитета.

Как правильно добавлять жмых в корм кур

Порошковый жмых можно сразу смешивать с основным кормом. Для лучшего усвоения можно слегка увлажнить смесь. Гранулы или хлопья также лучше предварительно замочить в воде. Некоторые фермеры также используют настои трав или так называемый конопляный чай для замачивания — это дополнительно укрепляет иммунитет кур.

Как жмых из семян конопли влияет на продуктивность кур

Фермеры, которые добавляют жмых в рацион, замечают сразу несколько положительных изменений:

куры начинают нестись чаще;

качество яиц улучшается;

птицы становятся более активными и не болеют.

Многие европейские фермеры отмечали, что прирост яйценоскости достигал до 50%. Кроме того, улучшалось состояние пищеварительной системы и общее состояние здоровья птицы.

