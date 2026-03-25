Що додати у корм курям навесні, щоб неслися на 50% більше

Годування курей на подвір'ї.

Навесні особливу увагу слід приділити раціону домашньої курки, адже від цього залежить яйценосність та здоров'я свійської птиці. Всього один простий продукт здатен підвищити несучість та оздоровити курей. Достатньо додати його у корм.

Новини.LIVE розповідає, що має бути в раціоні курей навесні, щоб збільшити кількість яєць на 50%.

Чому навесні може знизитися яйценосність курей

Після зими організм курей часто виснажений. На продуктивність впливають: нестача сонця, зелені, вітамінів та одноманітний раціон. Тож, без правильного підживлення кури не зможуть повністю відновитися.

Що додати у раціон курей, щоб збільшити кількість яєць

Гарні результати показала макуха з насіння конопель. Цей продукт дешевий та доступний в Україні. Його можна купити як онлайн, так і на багатьох місцевих ринках.

Макуха є натуральною добавкою. Це по суті те, що залишається після віджиму олії. Цей продукт містить велику кількість корисних речовин:

багато білка, який напряму впливає на формування яєць;

амінокислоти, необхідні для обміну речовин та покращення травлення;

клітковину для травлення;

природні антиоксиданти для зміцнення імунітету.

Як правильно додавати макуху у корм курей

Порошкову макуху можна одразу змішувати з основним кормом. Для кращого засвоєння можна злегка зволожити суміш. Гранули або пластівці також краще попередньо замочити у воді. Деякі фермери також використовують настої трав або так званий конопляний чай для замочування — це додатково зміцнює імунітет курей.

Як макуха з насіння конопель впливає на продуктивність курей

Фермери, які додають макуху до раціону, помічають одразу кілька позитивних змін:

кури починають нестися частіше;

якість яєць покращується;

птахи стають активнішими й не хворіють.

Багато європейських фермерів відзначали, що приріст яйценосності сягав до 50%. Крім того, покращувався стан травної системи та загальний стан здоров'я птиці.

