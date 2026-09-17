Агроном розповів, що зробити зі смородиною восени для гарного врожаю влітку

Догляд за смородиною восени для щедрого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Коли смородина скидає останнє листя восени, настає найсприятливіший час для однієї процедури. Від неї залежатиме не тільки стан куща після зими, а й майбутній врожай ягід.

Порадами поділився досвідчений агроном Ігор, автор Youtube-каналу "Дача Агронома", передає Новини.LIVE.

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Що треба зробити зі смородиною восени

Після повного опадання листя смородину варто обробити від шкідників, які залишаються зимувати. Йдеться про кліщів, попелицю та інших небажаних гостей, що ховаються біля бруньок, у розгалуженнях і дрібних шпаринах між пагонами.

Коли обробляти смородину восени

Поспішати з осіннім обприскуванням не варто. Найвдаліший момент настає після того, як повністю опаде листя. Тоді кущ відкритий з усіх боків, тому засіб можна нанести значно ретельніше й дістатися до місць, які влітку недоступні через густу зелень.

Де на смородині зимують шкідники

Комахи та кліщі шукають захищені місця, де зможуть перечекати холодний період. Вони часто зимують:

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у шпаринах між пагонами;

біля місць з'єднання гілок;

поруч із бруньками та в інших важкодоступних ділянках.

Чим обробити смородину після опадання листя

Для боротьби із зимуючими шкідниками агроном радить використовувати спеціальні контактні препарати, призначені для такої обробки. Їхня особливість у тому, що робочий розчин має безпосередньо потрапити на шкідника або місце, де він ховається.

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