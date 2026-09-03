Коли викопувати жоржини та гладіолуси восени 2026 і як зберігати: поради фахівців

Викопування жоржин і гладіолусів восени. Колаж: Новини.LIVE

Восени жоржини та гладіолуси необхідно викопати. Адже теплолюбний посадковий матеріал загине у холодній та сирій землі. Водночас поспішати з викопуванням теж не варто, адже рослинам потрібен час, щоб завершити сезон та накопичити поживні речовини.

Коли ж можна викопувати жоржини та гладіолуси і як зберегти їх до весни, розповіли фахівці Martha Stewart, передає Новини.LIVE.

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Коли викопувати гладіолуси восени 2026 року

З гладіолусами не варто чекати сильних морозів. Викопувати бульбоцибулини потрібно приблизно через 4-6 тижнів після завершення цвітіння, коли листя починає жовтіти. Залежно від сорту, регіону та погоди цей період найчастіше припадає на вересень або початок жовтня.

Як викопувати гладіолуси

Викопуйте гладіолуси садовими вилами або лопатою обережно, відступивши від стебла, адже нові бульбоцибулини могли збільшитися в розмірі. Стебло обріжте, залишивши приблизно 2-5 см. Землю краще акуратно обтрусити, а не активно мити посадковий матеріал водою. Пошкоджені, м'які або хворі екземпляри відразу видаляйте. Перед зберіганням гладіолуси потрібно добре просушити, залишивши у теплому сухому місці з вентиляцією приблизно на один-два тижні.

Коли викопувати жоржини

Із жоржинами правило інше. Їхні бульби краще викопувати після першого легкого морозу, коли холод пошкодить і почорнить надземну частину рослини. Це є одним із найзручніших природних сигналів, що жоржина завершила сезон. В Україні такий момент залежно від регіону та погоди може настати у жовтні або листопаді.

Що варто знати

Після морозу зріжте стебла та обережно викопайте весь кущ, намагаючись не пошкодити бульби. Видаліть підгнилі та травмовані частини. Здоровий посадковий матеріал залиште приблизно на тиждень у сухому непромерзаючому місці, щоб він підсох.

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Як правильно зберігати жоржини та гладіолуси взимку

Головний ворог посадкового матеріалу взимку не лише мороз, а й надлишкова волога. Через неї бульби та бульбоцибулини можуть почати гнити та пліснявіти ще задовго до весни. Місце має бути прохолодним, темним, сухим та захищеним від морозу. Для цього може підійти непромерзаючий підвал, гараж або інше прохолодне приміщення.

Після просушування гладіолуси можна зберігати у:

паперових пакетах;

сітчастих або лляних мішечках;

дерев'яних ящиках;

коробках.

Жоржини зручно зберігати у коробках, пересипавши сухим піском, вермикулітом, тирсою, папером або іншим матеріалом, який допомагає підтримувати стабільні умови та не дає бульбам торкатися одна одної.

Не залишайте посадковий матеріал без уваги до весни. Приблизно раз на місяць перевіряйте запаси та одразу прибирайте все, що стало м'яким, загнило або вкрилося пліснявою. Така проста перевірка може врятувати решту бульб і бульбоцибулин від псування.

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