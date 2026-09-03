Когда выкапывать георгины и гладиолусы осенью 2026 и как их хранить: советы специалистов

Выкапывание георгин и гладиолусов осенью. Коллаж: Новини.LIVE

Осенью георгины и гладиолусы необходимо выкопать. Ведь теплолюбивый посадочный материал погибнет в холодной и сырой земле. В то же время спешить с выкапыванием тоже не стоит, ведь растениям нужно время, чтобы завершить сезон и накопить питательные вещества.

Когда же можно выкапывать георгины и гладиолусы и как сохранить их до весны, рассказали специалисты Martha Stewart, передает Новини.LIVE.

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Когда выкапывать гладиолусы осенью 2026 года

С гладиолусами не стоит ждать сильных морозов. Выкапывать клубнелуковицы нужно примерно через 4-6 недель после окончания цветения, когда листья начинают желтеть. В зависимости от сорта, региона и погоды этот период чаще всего приходится на сентябрь или начало октября.

Как выкапывать гладиолусы

Выкапывайте гладиолусы садовыми вилами или лопатой осторожно, отступив от стебля, ведь новые клубнелуковицы могли увеличиться в размере. Стебель обрежьте, оставив примерно 2-5 см. Почву лучше аккуратно отряхнуть, а не активно промывать посадочный материал водой. Поврежденные, мягкие или больные экземпляры сразу удаляйте. Перед хранением гладиолусы нужно хорошо просушить, оставив в теплом сухом месте с вентиляцией примерно на одну-две недели.

Когда выкапывать георгины

С георгинами правило другое. Их клубни лучше выкапывать после первого легкого мороза, когда холод повредит и почернит надземную часть растения. Это один из самых удобных природных сигналов о том, что георгина завершила сезон. В Украине такой момент, в зависимости от региона и погоды, может наступить в октябре или ноябре.

Что нужно знать

После заморозков срежьте стебли и осторожно выкопайте весь куст, стараясь не повредить клубни. Удалите подгнившие и поврежденные части. Здоровый посадочный материал оставьте примерно на неделю в сухом, незамерзающем месте, чтобы он подсох.

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Как правильно хранить георгины и гладиолусы зимой

Главный враг посадочного материала зимой — не только мороз, но и избыток влаги. Из-за него клубни и клубнелуковицы могут начать гнить и плесневеть еще задолго до весны. Место должно быть прохладным, темным, сухим и защищенным от мороза. Для этого подойдет непромерзающий подвал, гараж или другое прохладное помещение.

После просушки гладиолусы можно хранить в:

бумажных пакетах;

сетчатых или льняных мешочках;

деревянных ящиках;

коробках.

Георгины удобно хранить в коробках, пересыпав сухим песком, вермикулитом, опилками, бумагой или другим материалом, который помогает поддерживать стабильные условия и не дает клубням соприкасаться друг с другом.

Не оставляйте посадочный материал без внимания до весны. Примерно раз в месяц проверяйте запасы и сразу удаляйте все, что стало мягким, загнило или покрылось плесенью. Такая простая проверка может спасти остальные клубни и клубнелуковицы от порчи.

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