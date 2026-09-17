Агроном рассказал, что сделать со смородиной осенью для большого урожая летом

Одна осенняя процедура обеспечит щедрый урожай смородины летом
Когда смородина сбрасывает последние листья осенью, наступает наиболее благоприятное время для одной процедуры. От нее будет зависеть не только состояние куста после зимы, но и будущий урожай ягод.
Советами поделился опытный агроном Игорь, автор YouTube-канала "Дача Агронома", передает Новини.LIVE.
Что нужно сделать со смородиной осенью
После полного опадения листьев смородину следует обработать от вредителей, которые остаются зимовать. Речь идет о клещах, тле и других нежелательных гостях, прячущихся возле почек, в разветвлениях и мелких щелях между побегами.
Когда обрабатывать смородину осенью
Спешить с осенним опрыскиванием не стоит. Самый подходящий момент наступает после того, как полностью опадут листья. Тогда куст открыт со всех сторон, поэтому средство можно нанести гораздо тщательнее и добраться до мест, которые летом недоступны из-за густой зелени.
Где на смородине зимуют вредители
Насекомые и клещи ищут защищенные места, где смогут переждать холодный период. Они часто зимуют:
- в щелях между побегами;
- у мест соединения ветвей;
- рядом с почками и в других труднодоступных местах.
Чем обработать смородину после опадения листьев
Для борьбы с зимующими вредителями агроном советует использовать специальные контактные препараты, предназначенные для такой обработки. Их особенность заключается в том, что рабочий раствор должен непосредственно попасть на вредителя или место, где он прячется.
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