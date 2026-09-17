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Главная Дом и огород Одна осенняя процедура обеспечит щедрый урожай смородины летом

Одна осенняя процедура обеспечит щедрый урожай смородины летом

Ua ru
17 сентября 2026 23:45
Агроном рассказал, что сделать со смородиной осенью для большого урожая летом
Уход за смородиной осенью для щедрого урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Когда смородина сбрасывает последние листья осенью, наступает наиболее благоприятное время для одной процедуры. От нее будет зависеть не только состояние куста после зимы, но и будущий урожай ягод.

Советами поделился опытный агроном Игорь, автор YouTube-канала "Дача Агронома", передает Новини.LIVE.

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Что нужно сделать со смородиной осенью

После полного опадения листьев смородину следует обработать от вредителей, которые остаются зимовать. Речь идет о клещах, тле и других нежелательных гостях, прячущихся возле почек, в разветвлениях и мелких щелях между побегами.

Когда обрабатывать смородину осенью

Спешить с осенним опрыскиванием не стоит. Самый подходящий момент наступает после того, как полностью опадут листья. Тогда куст открыт со всех сторон, поэтому средство можно нанести гораздо тщательнее и добраться до мест, которые летом недоступны из-за густой зелени.

Где на смородине зимуют вредители

Насекомые и клещи ищут защищенные места, где смогут переждать холодный период. Они часто зимуют:

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  • в щелях между побегами;
  • у мест соединения ветвей;
  • рядом с почками и в других труднодоступных местах.

Чем обработать смородину после опадения листьев

Для борьбы с зимующими вредителями агроном советует использовать специальные контактные препараты, предназначенные для такой обработки. Их особенность заключается в том, что рабочий раствор должен непосредственно попасть на вредителя или место, где он прячется.

 

Делимся другими полезными советами садоводов

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ягодные кусты уход за смородиной обработка смородины
Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой

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