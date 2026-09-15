Чем подкормить яблоню осенью 2026 после сбора урожая: лучшее удобрение

Подкормка яблок осенью после плодоношения. Коллаж: Новини.LIVE

Щедрый урожай яблок имеет свою цену: к осени дерево истощается и теряет значительную часть питательных веществ. Поэтому осенью садоводы проводят подкормку. Не обязательно покупать дорогое удобрение, ведь один из самых простых вариантов часто уже есть под рукой.

Новини.LIVE со ссылкой на ТСН рассказывают, каким простым и полезным удобрением подкормить яблони осенью.

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Чем подкормить яблоню после сбора урожая

Одно из лучших средств для подкормки яблонь — древесная зола. Ее ценят прежде всего за калий, который нужен растениям для нормального водного обмена, цветения и плодоношения. Также в ней содержатся кальций, фосфор, магний и другие питательные вещества.

Но важно учитывать, что такое удобрение снижает кислотность почвы. Поэтому этот вариант подходит прежде всего для участков с повышенной кислотностью. Если почва нейтральная или щелочная, лучше выбрать компост или другое удобрение.

Когда вносить золу под яблоню осенью 2026 года

Не спешите подкармливать дерево сразу после сбора последнего яблока. Дождитесь окончания активной вегетации и опадения листьев. Для большинства украинских садов это вторая половина осени.

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Вносить золу лучше в прохладный безветренный день на влажную, но не заболоченную почву. Почва еще не должна быть мерзлой. Если стоит длительная засуха, сначала увлажните приствольный круг.

Как правильно подкормить яблоню золой

Если почва действительно нуждается в снижении кислотности, для взрослой яблони можно использовать небольшое количество чистой древесной золы. Три небольшие горсти (150-200 г) рассыпьте по площади под кроной, где расположена значительная часть активных корней. Затем аккуратно заделайте его в верхний слой почвы.

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