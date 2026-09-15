Чим підживити яблуню восени 2026 після збору врожаю: найкраще добриво

Підживлення яблук восени після плодоношення. Колаж: Новини.LIVE

Щедрий урожай яблук має свою ціну: до осені дерево виснажується та втрачає значну частину поживних речовин. Тому восени садівники проводять підживлення. Не обов'язково купувати дороге добриво, адже один із найпростіших варіантів часто вже є під рукою.

Новини.LIVE з посиланням на ТСН розповідає, яким простим та корисним добривом підгодувати яблуні восени.

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Чим підживити яблуню після збору врожаю

Один з найкращих засобів для підживлення яблунь — деревний попіл. Його цінують передусім за калій, який потрібен рослинам для нормального водного обміну, цвітіння та плодоношення. Також у ньому містяться кальцій, фосфор, магній та інші поживні речовини.

Але важливо враховувати, що таке добриво знижує кислотність ґрунту. Тому такий варіант підходить насамперед для ділянки, де кислотність завищена. Якщо земля нейтральна або лужна, краще обрати компост чи інше добриво.

Коли вносити попіл під яблуню восени 2026

Не поспішайте підживлювати дерево одразу після того, як зняли останнє яблуко. Дочекайтеся завершення активної вегетації та листопаду. Для більшості українських садів це друга половина осені.

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Вносити попіл краще у прохолодний безвітряний день по вологому, але не заболоченому ґрунту. Земля ще не повинна бути мерзлою. Якщо стоїть тривала посуха, спочатку зволожте пристовбурне коло.

Як правильно підживити яблуню попелом

Якщо ґрунт справді потребує зниження кислотності, для дорослої яблуні можна використати невелику кількість чистого деревного попелу. Три невеликі жмені (150-200 г) розсипайте по площі під кроною, де розташована значна частина активних коренів. Потім акуратно зарийте його у верхній шар землі.

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