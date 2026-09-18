Какие фруктовые деревья посадить осенью 2026: семь лучших вариантов

Посадка плодовых деревьев осенью. Фото: fajnyogrod.pl

Осенью многие садоводы приступают к посадке плодовых деревьев, ведь у нее есть одно важное преимущество — до промерзания почвы саженец успевает частично укорениться и лучше подготовиться к новому сезону. Благодаря этому весной дерево быстрее начинает расти, не тратя время на адаптацию после пересадки. Однако высаживать осенью можно далеко не все культуры.

Какие плодовые деревья можно посадить осенью 2026 года, рассказали специалисты Better Homes & Gardens, передает Новини.LIVE.

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Когда сажать плодовые деревья осенью

Лучше всего провести посадку за 4-6 недель до стойких морозов. За это время саженец успеет частично укорениться, но не начнет активно наращивать новые побеги. В прохладных регионах особенно важно не опаздывать.

Какие плодовые деревья сажать осенью

Яблоня

Яблоня остается одним из самых надежных вариантов для осенней посадки. Многие сорта хорошо переносят холод, а корни продолжают развиваться, пока почва не промерзнет. Подбирайте местный сорт и обращайте внимание на подвой. Также помните, что многим яблоням для хорошего плодоношения нужен рядом совместимый сорт-опылитель.

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Груша

Посадить осенью можно и грушу, особенно зимостойкого сорта. Для нее важно выбрать солнечное место без застоя воды. Большинство сортов лучше плодоносят при наличии другой совместимой груши поблизости.

Вишня

Осенняя посадка вишни хорошо подходит для регионов с не слишком суровой зимой. Прохладная погода позволяет дереву направить силы не на побеги, а на укоренение.

Черешня

Черешня также может прижиться после осенней посадки, но она более требовательна к теплу и месту. Ей нужен солнечный, защищенный от холодного ветра участок. Учитывайте и особенности опыления. Многие сорта черешни требуют наличия другого совместимого сорта поблизости.

Слива

Сливу можно высаживать осенью при условии, что сорт хорошо переносит зиму в вашем регионе. Дерево любит солнечные места и почву без длительного переувлажнения. Некоторые сливы частично или полностью самобесплодны, поэтому наличие второго подходящего сорта может заметно улучшить завязывание плодов.

Абрикос

С абрикосом стоит быть более осторожными. В местностях с мягкими зимами морозостойкие сорта можно сажать осенью, но в более холодных регионах безопаснее перенести посадку на весну. Для дерева выбирают теплое солнечное место, где не застаивается холодный воздух и вода.

Персик

Персик относится к теплолюбивым культурам, поэтому осенняя посадка подходит прежде всего для южных и других относительно теплых районов. Важно выбрать зимостойкий сорт и не сажать дерево слишком поздно. После посадки прикорневую зону следует замульчировать.

Как помочь саженцам пережить первую зиму

После посадки дерево необходимо обильно полить. Если осень сухая, почву поддерживают умеренно влажной до ее промерзания.

Вокруг молодого дерева можно разложить слой мульчи толщиной примерно 7-8 см. Она поможет дольше удерживать влагу и защитит корни от резких перепадов температуры. Молодые саженцы также следует защитить от зайцев, грызунов и других животных.

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