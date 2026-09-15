Коли сіяти моркву восени 2026: строки і правила для щедрого раннього врожаю

Посів моркви під зиму у відкритий ґрунт. Колаж: Новини.LIVE

Посів моркви під зиму — найкращий спосіб зібрати ранній врожай овочу. Поки інші навесні лише готуватимуть грядки, насіння на вашому городі поступово проростатиме. Втім, успіх залежить від правильно вибраного часу, місця та підготовки ділянки.

Коли сіяти моркву восени 2026 року і як це зробити, щоб отримати ранній та щедрий урожай, опублікували фахівці "Агро сіті", передає Новини.LIVE.

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Чому варто посіяти моркву під зиму

Головна перевага очевидна: навесні насіння починає розвиток одразу, щойно складаються сприятливі умови. Воно використовує природну вологу після танення снігу, тому городник може отримати ранній здоровий урожай. Є й інший плюс. Моркву ви зберете раніше, а звільнену грядку зможете використати для іншої швидкорослої культури.

Але підзимова морква підходить для літнього споживання. А для тривалого зимового зберігання варто окремо посіяти основний урожай навесні.

Коли сіяти моркву під зиму восени 2026 року

З посівом поспішати не можна, адже якщо повернеться тривале тепло, насіння може почати проростати, а молоді сходи загинуть із приходом морозів.

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Тому сійте моркву лише після стійкого похолодання, коли ґрунт уже почав підмерзати і тривалого потепління не прогнозують. Залежно від регіону та погоди цей момент може припасти на кінець жовтня, листопад або навіть пізніше.

Як підготувати грядку для моркви

Морква любить сонячне місце та пухкий, глибокий і добре дренований ґрунт. На важкій, кам'янистій або ущільненій землі коренеплоди частіше виростають викривленими. Бажано вибрати ділянку, де навесні не застоюється тала вода.

Грядку підготуйте заздалегідь, поки земля ще легко обробляється:

Видаліть бур'яни та каміння. Розпушіть ґрунт і вирівняйте поверхню. Одразу зробіть борозенки. Окремо залиште у сухому місці трохи пухкої землі або готової ґрунтосуміші, щоб після похолодання було чим засипати насіння.

Як правильно посіяти моркву восени

Насіння використовуйте тільки сухе. Його не потрібно замочувати, пророщувати чи поливати після посіву.

Як сіяти:

Розкладіть сухе насіння у підготовлені борозенки дещо густіше, ніж під час звичайної весняної сівби, адже частина може не пережити зиму. Присипте приблизно 1-1,5 см сухого пухкого ґрунту. Поливати грядку не потрібно. Зверху можна додати тонкий захисний шар сухої мульчі, особливо якщо зими у вашому регіоні малосніжні та з різкими перепадами температур.

Навесні, коли земля почне прогріватися, морква рушить у ріст сама. Якщо сходи виявляться занадто густими, їх потрібно буде прорідити.

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