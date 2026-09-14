Коли садити озиму цибулю восени 2026: місячний календар та поради фахівців

Посадки цибулі на городі восени. Фото: istockphoto.com

Озима цибуля одна з перших радує врожаєм навесні. Але, щоб якість та кількість овочу радували, необхідно правильно обрати час посадки культури восени. Найкращу дату варто шукати як у місячному календарі, так і у прогнозі погоди.

Новини.LIVE розповідає, коли садити озиму цибулю восени 2026 року.

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Коли садити озиму цибулю восени 2026: погодні умови

Як наголошують фахівці RHS, головний орієнтир для городника — погода. Цибулинкам потрібен час, щоб наростити коріння до стійких морозів, але вони не повинні активно рушити в ріст. Важливо дочекатися стійкого осіннього похолодання, але провести посадку за 3-4 тижні до того, як ґрунт почне промерзати.

У більшості регіонів України такі сприятливі погодні умови складаються у жовтні. У холодніших областях посадку можна провести наприкінці вересня або на початку жовтня, а на півдні — змістити на кінець жовтня чи початок листопада.

Сприятливі дні для посадки цибулі за місячним календарем

За традиційним місячним календарем культури, що формують урожай під землею, потрібно садити під час спадної фази Місяця.

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Як посадити цибулю, щоб отримати великі головки

Для осінньої посадки обирайте саме сорти, придатні для зимівлі. Сіянка має бути сухою, щільною, без цвілі, плям, м'яких ділянок і неприємного запаху. Грядку розміщуйте на сонячному місці, де не застоюється вода. Особливо небезпечний для цибулі важкий перезволожений ґрунт: узимку сіянка в ньому може загнивати. Цибулинки висаджуйте приблизно через 10-15 см, залишаючи між рядками 20-30 см.

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