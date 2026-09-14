Когда сажать озимый лук осенью 2026: лунный календарь и советы специалистов

Посадка лука на огороде осенью. Фото: istockphoto.com

Озимый лук — один из первых, кто радует урожаем весной. Но чтобы качество и количество овоща радовали, необходимо правильно выбрать время посадки культуры осенью. Лучшую дату стоит искать как в лунном календаре, так и в прогнозе погоды.

Новини.LIVE рассказывают, когда сажать озимый лук осенью 2026 года.

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Когда сажать озимый лук осенью 2026: погодные условия

Как отмечают специалисты RHS, главный ориентир для огородника — погода. Луковицам нужно время, чтобы нарастить корни до наступления устойчивых морозов, но они не должны активно начинать расти. Важно дождаться устойчивого осеннего похолодания, но провести посадку за 3-4 недели до того, как почва начнёт промерзать.

В большинстве регионов Украины такие благоприятные погодные условия складываются в октябре. В более холодных областях посадку можно провести в конце сентября или в начале октября, а на юге — перенести на конец октября или начало ноября.

Благоприятные дни для посадки лука по лунному календарю

Согласно традиционному лунному календарю, культуры, которые формируют урожай под землей, нужно сажать во время убывающей фазы Луны.

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Как посадить лук, чтобы получить крупные луковицы

Для осенней посадки выбирайте именно сорта, пригодные для зимовки. Семена должны быть сухими, плотными, без плесени, пятен, мягких участков и неприятного запаха. Грядку размещайте на солнечном месте, где не застаивается вода. Особенно опасна для лука тяжелая переувлажненная почва: зимой севок в ней может загнить. Луковицы высаживайте примерно через 10-15 см, оставляя между рядами 20-30 см.

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