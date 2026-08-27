Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Лучшие дни для посадки чеснока осенью 2026: лунный календарь

Лучшие дни для посадки чеснока осенью 2026: лунный календарь

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2026 07:32
Когда сажать озимый чеснок осенью 2026: лунный календарь и советы специалистов
Посадка озимого чеснока осенью. Коллаж: Новини.LIVE

Многие огородники в Украине предпочитают сажать чеснок осенью. Ведь озимый чеснок дает крупные и сочные головки, закаленные холодом. Важно, чтобы зубчики успели хорошо укорениться к зиме и в то же время не проросли раньше времени. Поэтому стоит обратить внимание на погодные условия и лунный календарь.

Новини.LIVE рассказывает, когда и как сажать озимый чеснок осенью, чтобы получить щедрый урожай.

Реклама

Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года по лунному календарю

В большинстве регионов Украины озимый чеснок сажают в сентябре и октябре. А если осень оказывается затяжной и теплой, работы можно перенести и на начало или середину ноября.

Согласно лунному посевному календарю, наиболее благоприятное время для посадки озимого чеснока:

  • в сентябре: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 20, 21, 29 и 30.
  • в октябре: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 18, 19, 29, 30 и 31.
  • в ноябре: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15.

Какими должны быть погодные условия для посадки озимого чеснока

Специалисты портала Martha Stewart советуют ориентироваться прежде всего на температуру почвы. Оптимальной для посадки считается температура от +7 до +10°C. Слишком ранняя посадка в теплую землю может привести к преждевременному прорастанию, а слишком поздняя не оставит зубчикам достаточно времени для развития крепкой корневой системы.

Читайте также:

Также можно учитывать и температуру воздуха. Лучше всего сажать озимый чеснок, когда днем температура воздуха держится от +5 до +10°C, а ночи уже прохладные — от 0 до +5°C. Небольшие кратковременные заморозки не являются критичными, если почва еще не промерзла.

Как правильно посадить озимый чеснок для щедрого урожая

Чтобы весной чеснок быстро пошел в рост, а летом сформировал крупные головки, важно правильно подготовить не только посадочный материал, но и саму грядку.

Правила просты:

  1. Выбирайте крупные, твердые и здоровые зубчики без плесени, пятен, гнили и других повреждений.
  2. Разделите головку на отдельные зубчики незадолго до посадки. Не снимайте с них сухую защитную оболочку, ведь она помогает защитить посадочный материал от повреждений и болезней.
  3. Выбирайте солнечное место, где весной не будет застаиваться талая или дождевая вода.
  4. Чесноку нужна рыхлая, плодородная и хорошо дренированная почва.
  5. Соблюдайте севооборот.
  6. Зубчики высаживайте вертикально, дном вниз, а острым кончиком вверх.
  7. Оставляйте между зубчиками примерно 10-15 см. Между рядами можно оставить около 25-30 см.
  8. Глубина посадки зависит от климата и почвы. В среднем зубчики заглубляют на несколько см, а в более холодных регионах сажают чуть глубже, чтобы защитить от промерзания.
  9. После посадки аккуратно уплотните почву и, если осень сухая, полейте грядку.
  10. Замульчируйте грядку слоем примерно 5-10 см. Для этого подойдут солома или сухая листва.

Делимся другими полезными советами по огородничеству

Когда копать картофель в августе 2026 года по лунному календарю.

Когда можно выкапывать свеклу с грядки и как правильно это делать.

Из-за какой распространенной ошибки чеснок зимой высыхает и что сделать, чтобы он долго хранился.

Как правильно хранить лук, чтобы он не гнил и не прорастал.

лунный календарь погодные условия посадка чеснока
Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации