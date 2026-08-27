Когда сажать озимый чеснок осенью 2026: лунный календарь и советы специалистов

Лучшие дни для посадки чеснока осенью 2026: лунный календарь
Многие огородники в Украине предпочитают сажать чеснок осенью. Ведь озимый чеснок дает крупные и сочные головки, закаленные холодом. Важно, чтобы зубчики успели хорошо укорениться к зиме и в то же время не проросли раньше времени. Поэтому стоит обратить внимание на погодные условия и лунный календарь.
Новини.LIVE рассказывает, когда и как сажать озимый чеснок осенью, чтобы получить щедрый урожай.
Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года по лунному календарю
В большинстве регионов Украины озимый чеснок сажают в сентябре и октябре. А если осень оказывается затяжной и теплой, работы можно перенести и на начало или середину ноября.
Согласно лунному посевному календарю, наиболее благоприятное время для посадки озимого чеснока:
- в сентябре: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 20, 21, 29 и 30.
- в октябре: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 18, 19, 29, 30 и 31.
- в ноябре: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15.
Какими должны быть погодные условия для посадки озимого чеснока
Специалисты портала Martha Stewart советуют ориентироваться прежде всего на температуру почвы. Оптимальной для посадки считается температура от +7 до +10°C. Слишком ранняя посадка в теплую землю может привести к преждевременному прорастанию, а слишком поздняя не оставит зубчикам достаточно времени для развития крепкой корневой системы.
Также можно учитывать и температуру воздуха. Лучше всего сажать озимый чеснок, когда днем температура воздуха держится от +5 до +10°C, а ночи уже прохладные — от 0 до +5°C. Небольшие кратковременные заморозки не являются критичными, если почва еще не промерзла.
Как правильно посадить озимый чеснок для щедрого урожая
Чтобы весной чеснок быстро пошел в рост, а летом сформировал крупные головки, важно правильно подготовить не только посадочный материал, но и саму грядку.
Правила просты:
- Выбирайте крупные, твердые и здоровые зубчики без плесени, пятен, гнили и других повреждений.
- Разделите головку на отдельные зубчики незадолго до посадки. Не снимайте с них сухую защитную оболочку, ведь она помогает защитить посадочный материал от повреждений и болезней.
- Выбирайте солнечное место, где весной не будет застаиваться талая или дождевая вода.
- Чесноку нужна рыхлая, плодородная и хорошо дренированная почва.
- Соблюдайте севооборот.
- Зубчики высаживайте вертикально, дном вниз, а острым кончиком вверх.
- Оставляйте между зубчиками примерно 10-15 см. Между рядами можно оставить около 25-30 см.
- Глубина посадки зависит от климата и почвы. В среднем зубчики заглубляют на несколько см, а в более холодных регионах сажают чуть глубже, чтобы защитить от промерзания.
- После посадки аккуратно уплотните почву и, если осень сухая, полейте грядку.
- Замульчируйте грядку слоем примерно 5-10 см. Для этого подойдут солома или сухая листва.
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