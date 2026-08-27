Когда сажать озимый чеснок осенью 2026: лунный календарь и советы специалистов

Посадка озимого чеснока осенью. Коллаж: Новини.LIVE

Многие огородники в Украине предпочитают сажать чеснок осенью. Ведь озимый чеснок дает крупные и сочные головки, закаленные холодом. Важно, чтобы зубчики успели хорошо укорениться к зиме и в то же время не проросли раньше времени. Поэтому стоит обратить внимание на погодные условия и лунный календарь.

Новини.LIVE рассказывает, когда и как сажать озимый чеснок осенью, чтобы получить щедрый урожай.

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Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года по лунному календарю

В большинстве регионов Украины озимый чеснок сажают в сентябре и октябре. А если осень оказывается затяжной и теплой, работы можно перенести и на начало или середину ноября.

Согласно лунному посевному календарю, наиболее благоприятное время для посадки озимого чеснока:

в сентябре: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 20, 21, 29 и 30.

в октябре: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 18, 19, 29, 30 и 31.

в ноябре: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15.

Какими должны быть погодные условия для посадки озимого чеснока

Специалисты портала Martha Stewart советуют ориентироваться прежде всего на температуру почвы. Оптимальной для посадки считается температура от +7 до +10°C. Слишком ранняя посадка в теплую землю может привести к преждевременному прорастанию, а слишком поздняя не оставит зубчикам достаточно времени для развития крепкой корневой системы.

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Также можно учитывать и температуру воздуха. Лучше всего сажать озимый чеснок, когда днем температура воздуха держится от +5 до +10°C, а ночи уже прохладные — от 0 до +5°C. Небольшие кратковременные заморозки не являются критичными, если почва еще не промерзла.

Как правильно посадить озимый чеснок для щедрого урожая

Чтобы весной чеснок быстро пошел в рост, а летом сформировал крупные головки, важно правильно подготовить не только посадочный материал, но и саму грядку.

Правила просты:

Выбирайте крупные, твердые и здоровые зубчики без плесени, пятен, гнили и других повреждений. Разделите головку на отдельные зубчики незадолго до посадки. Не снимайте с них сухую защитную оболочку, ведь она помогает защитить посадочный материал от повреждений и болезней. Выбирайте солнечное место, где весной не будет застаиваться талая или дождевая вода. Чесноку нужна рыхлая, плодородная и хорошо дренированная почва. Соблюдайте севооборот. Зубчики высаживайте вертикально, дном вниз, а острым кончиком вверх. Оставляйте между зубчиками примерно 10-15 см. Между рядами можно оставить около 25-30 см. Глубина посадки зависит от климата и почвы. В среднем зубчики заглубляют на несколько см, а в более холодных регионах сажают чуть глубже, чтобы защитить от промерзания. После посадки аккуратно уплотните почву и, если осень сухая, полейте грядку. Замульчируйте грядку слоем примерно 5-10 см. Для этого подойдут солома или сухая листва.

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