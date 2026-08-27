Коли садити озимий часник восени 2026: місячний календар та поради фахівців

Посадка озимого часнику восени. Колаж: Новини.LIVE

Багато городників в Україні віддають перевагу посадці часнику восени. Адже озимий овоч дає великі й соковиті головки, загартовані холодом. Важливо, щоб зубчики встигли добре вкоренитися до зими й водночас не проросли завчасно. Тому варто звернути увагу на погодні умови та місячний календар.

Новини.LIVE розповідає, коли та як садити озимий часник восени, щоб отримати щедрий врожай.

Реклама

Коли садити озимий часник восени 2026 року за місячним календарем

В більшості регіонів України озимий часник садять у вересні та жовтні. А якщо осінь видається затяжна й тепла, роботи можна перенести й на початок або середину листопада.

За місячним посівним календарем, найсприятливіший час для посадки озимого часнику:

у вересні: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 20, 21, 29 та 30.

у жовтні: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 18, 19, 29, 30 та 31.

у листопаді: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15.

Які мають бути погодні умови для посадки озимого часнику

Фахівці на порталі Martha Stewart радять орієнтуватися передусім на температуру ґрунту. Оптимальною для посадки називають від +7 до +10°C. Надто рання посадка у теплу землю може призвести до передчасного проростання, а надто пізня не залишить зубчикам достатньо часу для розвитку сильної кореневої системи.

Читайте також:

Також можна врахувати й температуру повітря. Найкраще садити озимий часник, коли вдень температура повітря тримається від +5 до +10°C, а ночі вже прохолодні — від 0 до +5°C. Невеликі короткочасні приморозки не є критичними, якщо ґрунт ще не промерз.

Як правильно посадити озимий часник для щедрого врожаю

Щоб навесні часник швидко пішов у ріст, а влітку сформував великі головки, важливо правильно підготувати не лише посадковий матеріал, а й саму грядку.

Правила прості:

Обирайте великі, тверді та здорові зубчики без плісняви, плям, гнилі та інших пошкоджень. Розділяйте головку на окремі зубчики незадовго до посадки. Не знімайте з них суху захисну оболонку, адже вона допомагає захистити посадковий матеріал від пошкоджень і хвороб. Обирайте сонячне місце, де навесні не застоюватиметься тала або дощова вода. Часнику потрібен пухкий, родючий і добре дренований ґрунт. Дотримуйтеся сівозміни. Зубчики висаджуйте вертикально, денцем донизу, а гострим кінчиком догори. Залишайте між зубчиками приблизно 10-15 см. Між рядами можна залишити близько 25–30 см. Глибина посадки залежить від клімату та ґрунту. У середньому зубчики заглиблюють на кілька см, а у холодніших регіонах садять трохи глибше, щоб захистити від промерзання. Після посадки землю акуратно ущільніть і, якщо осінь суха, полийте грядку. Замульчуйте грядку шаром приблизно 5-10 см. Для цього підійдуть солома або сухе листя.

Ділимося іншими корисними порадами з городництва

Коли копати картоплю у серпні 2026 року за місячним календарем.

Коли можна викопувати буряк з грядки та як правильно це робити.

Через яку поширену помилку часник взимку висихає та що зробити, щоб він довго лежав.

Як правильно зберігати цибулю, щоб вона не гнила та не проростала.