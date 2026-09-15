Когда сеять морковь осенью 2026: сроки и правила для щедрого раннего урожая

Посев моркови под зиму в открытый грунт. Коллаж: Новини.LIVE

Посев моркови под зиму — лучший способ собрать ранний урожай этого овоща. Пока другие весной будут только готовить грядки, семена на вашем огороде будут постепенно прорастать. Впрочем, успех зависит от правильно выбранного времени, места и подготовки участка.

Когда сеять морковь осенью 2026 года и как это сделать, чтобы получить ранний и щедрый урожай, рассказали специалисты "Агро сіті", передает Новини.LIVE.

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Почему стоит сеять морковь под зиму

Главное преимущество очевидно: весной семена начинают развиваться сразу же, как только складываются благоприятные условия. Они используют естественную влагу после таяния снега, поэтому огородник может получить ранний здоровый урожай. Есть и другой плюс. Морковь вы соберете раньше, а освободившуюся грядку сможете использовать для другой быстрорастущей культуры.

Но подзимняя морковь подходит для летнего потребления. А для длительного зимнего хранения стоит отдельно посеять основной урожай весной.

Когда сеять морковь под зиму осенью 2026 года

С посевом спешить нельзя, ведь если вернется длительная оттепель, семена могут начать прорастать, а молодые всходы погибнут с приходом морозов.

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Поэтому сейте морковь только после устойчивого похолодания, когда почва уже начала подмерзать и длительного потепления не прогнозируется. В зависимости от региона и погоды этот момент может припасть на конец октября, ноябрь или даже позже.

Как подготовить грядку для моркови

Морковь любит солнечное место и рыхлую, глубокую и хорошо дренированную почву. На тяжелой, каменистой или уплотненной земле корнеплоды чаще вырастают искривленными. Желательно выбрать участок, где весной не застаивается талая вода.

Грядку подготовьте заранее, пока земля еще легко обрабатывается:

Удалите сорняки и камни. Разрыхлите почву и выровняйте поверхность. Сразу же сделайте бороздки. Отдельно оставьте в сухом месте немного рыхлой земли или готовой почвосмеси, чтобы после похолодания было чем засыпать семена.

Как правильно посеять морковь осенью

Используйте только сухие семена. Их не нужно замачивать, проращивать или поливать после посева.

Как сеять:

Разложите сухие семена в подготовленные бороздочки чуть гуще, чем при обычной весенней посеве, ведь часть семян может не пережить зиму. Присыпьте примерно 1-1,5 см сухой рыхлой почвы. Поливать грядку не нужно. Сверху можно добавить тонкий защитный слой сухой мульчи, особенно если зимы в вашем регионе малоснежные и с резкими перепадами температур.

Весной, когда земля начнет прогреваться, морковь сама начнет расти. Если всходы окажутся слишком густыми, их нужно будет проредить.

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