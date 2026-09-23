Чим укрити троянди на зиму від морозів: найкращі матеріали

Утеплення кущів троянди на зиму. Колаж: Новини.LIVE

На зиму троянди необхідно вчасно та правильно вкрити, щоб рослина не замерла під час морозів. Але також важливо не перетворити захист від холоду на парник.

Як правильно укрити троянди на зиму, розповіла досвідчена садівниця Катерина на своєму YouTube-каналі "Заміські будні", передає Новини.LIVE.

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Коли вкривати троянди на зиму

Поспішати з утепленням після першої холодної ночі не варто. Трояндам потрібно поступово перейти у стан спокою, тому остаточне укриття встановлюють після кількох сильних заморозків, коли холод уже став стабільним.

До стійкого похолодання конструкція має добре провітрюватися, адже якщо закрити кущі занадто рано, під укриттям у сонячні осінні дні температура підвищуватиметься, накопичуватиметься волога, а рослина може випріти.

Як підготувати кущ перед зимівлею

Перед укриттям приберіть опале листя та рослинні рештки біля троянди, особливо якщо протягом літа були чорна плямистість, іржа чи інші хвороби.

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Сильну осінню обрізку краще не проводити. Занадто довгі пагони можна трохи вкоротити або зв'язати, щоб їх не ламав вітер. Основне формування куща залишають на кінець зими або весну.

Чим укрити троянди від морозів, а які матеріали не підходять

Для троянди взимку важливе не максимальне тепло, а стабільна температура без сирості та постійного замерзання і відтавання. Найважливіше захистити основу куща та місце щеплення. Потрібно зробити пухкий горбок 20-30 см із добре дренованої землі або суміші ґрунту з компостом.

Коли земля підмерзне, зверху можна додати суху солому, сухе листя або хвойний опад. Такий пухкий шар працює як утеплювач і допомагає зменшити різкі перепади температури.

Для надземної частини зручно зробити простий каркас і накрити його повітропроникним агроволокном або спанбондом. Матеріал не варто туго притискати до пагонів. Усередині має залишатися прошарок повітря.

Найризикованіший варіант це щільно загорнути кущ у поліетиленову плівку. Вона майже не пропускає повітря, тому під час відлиг усередині легко утворюється конденсат.

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