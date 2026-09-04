Що робити з гортензією у вересні 2026: догляд і підготовка до зими

Жінка доглядає за гортензією в саду. Фото: shutterstock.com

У вересні гортензії завершують сезон цвітіння й готуються до холодів. І саме в цей період кілька простих дій допоможуть кущам набратися сил перед зимівлею та закласти основу для рясного цвітіння наступного сезону.

Як доглядати за гортензією у вересні 2026 року та що обов'язково зробити до морозів, розповіли фахівці Homes and Gardens, передає Новини.LIVE.

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Як доглядати за гортензією у вересні

Прибирання

Обов'язково у вересні потрібно прибрати навколо кущів. Опале та уражене листя слід винести з ділянки. Так, можна захистити кущів від хвороб та шкідників. Після роботи з хворими пагонами чи листям садові інструменти бажано очистити та продезінфікувати.

Мульчування

Одна з найкорисніших справ у вересні це оновлення шару мульчі. Це допомагає ґрунту довше зберігати вологу, а з настанням холодів захищає кореневу систему від різких перепадів температури.

Фахівці радять насипати біля гортензії приблизно 5-7 см кори, деревної тріски або іншої органічної мульчі. Не притискайте матеріал безпосередньо до стебел, щоб під ним не накопичувалася зайва волога. Якщо влітку гортензія потерпала від спеки та посухи, перед мульчуванням можна розкласти навколо куща трохи зрілого компосту. Це покращить структуру землі та допоможе їй краще утримувати воду.

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Підготовка куща до зимових холодів

Особливої уваги восени потребують великолисті гортензії, які можуть сильніше постраждати від морозів, крижаного вітру та різких перепадів температури. Молоді рослини та кущі у холодних регіонах варто заздалегідь підготувати до зимового укриття. Гортензії у контейнерах краще переставити ближче до стіни будинку, де вони будуть захищені від вітру. З настанням стійких холодів горщики можна додатково утеплити або перенести у прохолодне неопалюване приміщення.

Що не можна робити з гортензією у вересні

Головна помилка восени — сильна обрізка куща. Великолисті, дуболисті та деякі інші гортензії формують квіткові бруньки на старих пагонах. Якщо зрізати їх восени, наступного літа квітів можна просто не дочекатися.

Також не варто восени стимулювати гортензію добривами. Осіннє підживлення може спровокувати появу молодих пагонів, які не встигнуть визріти до морозів та постраждають узимку.

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